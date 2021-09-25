Азербайджан ведет переговоры по вопросу визита миссии ЮНЕСКО на освобожденные территории.

Об этом сказал в субботу журналистам министр культуры Анар Керимов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, ЮНЕСКО проинформирована об условиях Азербайджана и технических деталях организации миссии.

"Азербайджан ожидает от ЮНЕСКО справедливой и беспристрастной позиции, осуществления миссии в соответствии с мандатом без политизации этого вопроса. Азербайджан заинтересован в осуществлении этой миссии и ожидает расследования фактов разрушения культурно-исторических памятников в Карабахе, а также того, что мировое сообщество даст этому соответствующую оценку.

Поэтому Азербайджан всегда был сторонником проведения этой миссии и ожидает, что ЮНЕСКО отнесется к этому вопросу с такой же щепетильностью", - сказал Керимов.