В Международном центре мугама состоялся вечер, посвященный Мир Хамзе Нигари Карабаги - ФОТО
В Международном центре мугама в Баку состоялось мероприятие, посвященное творчеству азербайджанского поэта Мир Хамзы Нигари Карабаги (1805 - 1886). Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе Центра.
Напомним, что согласно постановлению Оперативного штаба при Кабмине, с 1 октября 2021 года возобновлена работа культурных объектов (включая концертные залы), а также конференц-залов, кинотеатров, театров с условием заполнения не более 50% от общей вместимости.
Первым мероприятием, проведенным в Международном центре мугама после возобновления работы, стала художественная программа, представленная в рамках симпозиума "Мир Хамза Нигари Карабаги". Мероприятие началось с показа фильма.
Затем прошли выступления народных артистов Мансума Ибрагимова, Мирджавада Джафарова, заслуженных артистов Тайяра Байрамова и Бабека Нифталиева, а также молодого ханенде Кянана Байрамова. На вечере также прозвучали газели Мир Хамзы Нигари Карабаги.
Со второй половины октября Международный центр мугама планирует провести концерты в рамках проектов "Незабываемые", "Газели", "Вечера ашугской музыки", "Вечера мугама" и других. Зрители посредством страниц Центра в социальных сетях будут проинформированы о времени проведения концертов и других мероприятий.
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