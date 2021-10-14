В Москве открылась выставка народного художника Фазиля Наджафова

В Государственном музее Востока состоялась презентация альбома и открытие выставки народного художника, основоположника авангардизма в скульптуре Азербайджана Фазиля Наджафова.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, организаторами выставки выступили Фонд Гейдара Алиева, Министерство культуры РФ, Государственный музей Востока и Фонд Марджани. На камерной выставке экспонируются скульптуры, выполненные из бронзы и графические произведения разных периодов творчества художника.

Выступая на церемонии открытия выставки, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу назвал Фазиля Наджафова "живым классиком". "В наше время - это достаточно редкое явление. Фазиль муаллим 1935-го года рождения и я желаю ему долгих лет жизни и творчества. Говорить о художнике и скульптуре дело неблагодарное. Можно посмотреть его работы и каждый вынесет свое мнение и суждение. Я хотел бы подчеркнуть, что в советское время не просто было следовать авангардизму в искусстве. Но он выстоял и сегодня является живым классиком", - сказал посол.

"В экспозицию вошли как произведения последних лет, так и более ранние работы Фазиля Наджафова. Но основным событием является презентация альбома "Фазиль Наджафов. Скульптура. Графика". Альбом издан при поддержке Фонда Гейдара Алиева, который является нашим давнишним партнёром. В этом году эта вторая наша выставка, организованная совместно с Фондом Гейдара Алиева. Первая выставка была посвящена Низами Гянджеви. Мы очень ценим и дорожим сотрудничеством и надеемся, что оно будет продолжаться и принесет свои плоды", - отметил директор Музея Востока Александр Седов.

А.Седов также рассказал об истории Государственного музея Востока, который был создан в 1918 году. "Наш музей связан с Азербайджаном можно сказать "пуповиной". Первый экспонат музея, предмет под номером один, который поступил в музей в 1918 году - это карабахский ковер. Ему был присвоен инвентарный номер один. Он поступил в музей из коврового магазина на Тверской улице. Когда магазин в 1918 году был национализирован, его сдали в наш музей", - сказал А.Седов.

По словам куратора выставки и одного из авторов альбома "Фазиль Наджафов. Скульптура. Графика" Марии Филатовой, работа над альбомом, посвященном творчеству скульптора Фазиля Наджафова, продолжалась 4 года. "У этого альбома 3 автора. Самый главный автор - это сам Фазиль Наджафов, обладающий потрясающим литературным даром. Он не пишет, а рассказывает настолько интересно и зримо, что представляется как наяву. И я старалась передать его ощущения, интонации, бакинский диалект. Еще один автор - это журналист Нонна Музаффарова. Издание подготовлено при поддержке Фонда Гейдара Алиева и Фонда Марджани", - сказала М.Филатова.

Выход в свет масштабного издания, посвященного творчеству знаменитого азербайджанского скульптора Фазиля Наджафова - долгожданное событие. Книга готовилась несколько лет, сам художник принял непосредственное участие в ее создании. Фазиль Наджафов - автор более половины текстов: воспоминаний, размышлений, живых образных описаний скульптур.

Фазиля Наджафова с уверенностью можно назвать классиком азербайджанского изобразительного искусства. Он всю жизнь провел на побережье Абшерона и его причисляют к представителям "абшеронской школы".

Выставка продлится до 20 октября.