В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялось торжественное открытие II Азербайджанского международного фестиваля вокалистов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Фестиваль проходит в столице Азербайджана с 15 по 20 октября при поддержке министерства культуры Азербайджана и при организации Дворца Гейдара Алиева. Автор идеи проекта и художественный руководитель - заслуженный артист Азербайджана, директор Дворца Гейдара Алиева Рамиль Гасымов.

В своем выступлении на мероприятии Рамиль Гасымов подчеркнул, что фестиваль - знаковое событие в культурной жизни страны.

Он напомнил, что первый фестиваль вокалистов был проведен в 2019 году, а сегодня проект приобрел международный статус.

"Основная цель реализации проекта - развитие и пропаганда классической музыки в стране, формирование у молодого поколения высокого музыкального вкуса. Верю, что этот фестиваль будет встречен с интересом и станет настоящим праздником музыки", - заявил Гасымов.

Мероприятие продолжилось концертной программой. На вечере выступил Азербайджанский государственный камерный оркестр имени Гара Гараева под управлением заслуженного артиста Азербайджана, главного дирижера и музыкального руководителя Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Эйюба Гулиева.

В программе в исполнении народных артистов Самира Джафарова, Гюльназ Исмаиловой, заслуженных артистов Рамиля Гасымова, Фариды Мамедовой, Инары Бабаевой, Сабины Асадовой и Ильхама Назарова прозвучала музыка эпохи барокко.

Первым исполненным на вечере произведением была увертюра из оперы "Орфей и Эвридика" Кристофа Виллибальда фон Глюка. Далее вокалисты представили вниманию слушателей сольные и дуэтные партии из опер и сочинений Антонио Вивальди, Джованни Бонончини, Георга Генделя, Джованни Баттиста Перголези, Генри Перселл, Алессандро Скарлатти и других.

Возвышенная музыка эпохи барокко произвела неизгладимое впечатление на слушателей. По завершении выступления каждого вокалиста звучали оглушительные аплодисменты зрителей.

После концерта впечатлениями с Trend Life поделился заслуженный артист Азербайджана, дирижер Эйюб Гулиев. Его выступление ознаменовалось важным событием - он впервые дирижировал Государственным камерным оркестром.

"Первый фестиваль имел очень большой резонанс. И для нас особенно ценно, что в 2021 году проект приобрел международный формат. К участию в фестивале приглашены известные оперные солисты из зарубежных стран. Впервые в Баку выступит директор оперного театра Анкары, известная певица, сопрано Ферьял Туркоглу, солист оперного театра Анкары, баритон Умут Косман, а также талантливая сопрано из Сербии Мария Елич и другие артисты. Особо хочу подчеркнуть, что расширяется география фестиваля, формируются новые связи", - сказал он.

По словам Гулиева, закрытие фестиваля будет приурочено к Международному дню оперы.

"Это большой праздник, событие колоссального значения для оперных артистов, дирижеров. Этот день празднуется во многих странах мира, но в Азербайджане ранее не отмечался.

Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета является членом Ассоциации Opera Europe, на проводимой ассоциацией конференции я предложил отметить Международный день оперы в Баку.

У Ассоциации есть своя интернет-платформа OperaVision с многомиллионной аудиторией, где транслируются все самые лучшие спектакли мира и важные мероприятия. Заключительный концерт нашего фестиваля, который пройдет во Дворце Гейдара Алиева, будет представлен в прямой трансляции на данной платформе", - заявил заслуженный артист.

Наряду с известными артистами на вечере музыки эпохи барокко выступил молодой вокалист, солист оркестра Учебно-образовательного центра Вооруженных сил Азербайджана Джалал Керимов. По словам Керимова, для него большая честь участвовать в столь масштабном международном фестивале вокалистов.

"Хочу выразить признательность всем организаторам за реализацию данного проекта. Для нас это стало прекрасной возможностью профессионального общения и знакомства в творческой атмосфере фестиваля с коллегами и наставниками", - поделился с Trend Life Керимов.

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