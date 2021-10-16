Российский цирк выступит в Баку

Российский цирк "Триумф" 8 и 9 ноября представит на арене Бакинского государственного цирка программу "Площадь мужества", сообщили Day.Az в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Первый показ программы будет продемонстрирован для семей участников и шехидов 44-дневной Отечественной войны.

Программа объединит все экстремальные жанры циркового искусства. Свои выступления продемонстрируют воздушные гимнасты, акробаты, каскадеры, иллюзионисты и т.д. Все выступления будут проходить под современные музыкальные хиты.

Цирк "Триумф", возглавляемый Аллахверди Исрафиловым, - это коллектив с большим опытом постановки шоу-программ. Цирк выступал с гастролями во многих странах мира.

Для того, чтобы сделать программу еще более зрелищной и яркой, коллектив цирка использует современные технологии. Интересным моментом программы станет использование красочных голограмм различных животных.

Отметим, что программа будет проходить по пятницам, субботам и воскресеньям до 10 января 2022 года.