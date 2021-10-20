В Союзе художников открылась выставка работ учеников Нигяр Нариманбековой

В выставочном зале имени Ваджии Самедовой Союза художников Азербайджана в Баку состоялось открытие выставки работ учеников студии изобразительного искусства известной азербайджанской художницы, обладательницы престижной награды TOILE D'OR (Золотое полотно) Нигяр Нариманбековой, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Название экспозиции "Юные звездочки, вдохновленные Победой". В одном зале представлены произведения юных художников на патриотическую тему - это портреты ветеранов 44-дневной Отечественной войны Азербайджана, а также шехидов, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана. Во втором зале экспонируются работы на свободную тему.

Авторы экспонируемых произведений девять воспитанников Нигяр Нариманбековой - Медина Гараева, Медина Аббаслы, Мярьям Гараева, Таир Гараев, Эмилия Азимова, Джавад Ашимли, Амина Гулиева, Али Ашимли и Афруз Рагимова.

Отметим, что Нигяр Нариманбекова более 20 лет живет в Париже (Франция), где реализует крупные арт-проекты, она обладательница ряда наград престижных международных художественных салонов.

"Я приехала в Баку год назад, в период, когда Азербайджан вел освободительную войну за родную землю. Хотела находиться в этот период на Родине, а после славной Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне приняла решение пока не возвращаться во Францию, а остаться в Азербайджане. Открыла здесь творческую студию, чтобы делиться своим опытом, знаниями. И вот не прошло и года, и я со своими воспитанниками представляю вниманию общественности выставку на патриотическую тему. Ребята очень ответственно подошли к созданию портретов, глубоко чтя память шехидов, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана. Второй зал галереи посвящен свободной тематике, здесь - натюрморты, портреты известных артистов, пейзажи, произведения в стиле аниме", - рассказала Trend Life Нариманбекова.

По ее словам, в дальнейшем она планирует организовать выставку работ юных азербайджанских художников во Франции.

"Хочу провести в Париже выставку, чтобы французская публика увидела то, насколько талантливы азербайджанские дети. Рада за своих воспитанников, это одаренные дети и в будущем они внесут вклад в процветание Родины", - добавила Нариманбекова.

Выступая на выставке, председатель Союза художников Азербайджана, народный художник Азербайджана Фархад Халилов и народный художник, профессор Ариф Гусейнов отметили высокий уровень экспонируемых произведений, а также способность Нигяр Нариманбековой в каждом ученике раскрыть неповторимый индивидуальный талант.

Юным талантам были вручены дипломы Союза художников Азербайджана.

"Это только начало вашего творческого пути, впереди вас ждет еще много выставок и творческих проектов. Учитесь, развивайте свои способности, реализуйте творческие задумки", - обратился к юным дарованиям Фархад Халилов.

Участник выставки 12-летний Джавад Ашимли рассказал Trend Life, что увлекается рисованием с раннего детства и на выставке представлено около 20 его работ. "Признаюсь, больше всего люблю писать портреты, вообще мне близок стиль реализм. Очень нравится заниматься в студии у Нигяр Нариманбековой, слушать ее советы, рекомендации, узнавать много нового об изобразительном искусстве. Если в дальнейшем у меня будет все получаться в живописи, то думаю связать свою жизнь с искусством, стать профессиональным художником", - отметил он.

В отличие от Джавада Ашимли, 10-летняя Мярьям Гараева начала рисовать совсем недавно.

"Это первая выставка, в которой я участвую, здесь представлено около 50 моих работ. Больше всего мне нравится рисовать натюрморты, пейзажи, а вот работать над портретами довольно сложно, необходимы знания о строении и пропорциях лица человека", - сказала Гараева.

Для 14-летней Амины Гулиевой Нигяр Нариманбекова стала первым педагогом по рисованию.

"Очень рада, что начала учиться в студии. Нигяр Нариманбекова - отличный педагог, и многому меня научила. Кстати, я посещала ее персональную выставку в Баку, и восхищена произведениями, которые она создает", - подчеркнула Гулиева.

Отметим, что самой юной участнице выставки шесть лет, а самой старшей - 16.