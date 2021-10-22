В Баку состоится мастер-класс по вокалу Аваза Абдуллаева и Азера Рзазаде

Только один день в рамках проекта "Поддержка молодежи" (Gənclərə dəstək) в Баку состоится мастер-класс по вокалу народного артиста Азербайджана, лауреата международных конкурсов, ведущего солиста Национальной оперы Мангейма (Германия) Аваза Абдуллаева и заслуженного артиста, лауреата международных конкурсов, солиста Академии Ла Скала (Италия) Азера Рзазаде, сообщили Trend организаторы мероприятия, передает Day.Az.

Аваз Абдуллаев и Азер Рзазаде исполняют ведущие партии во многих знаменитых оперных театрах мира, их выступления всегда встречаются публикой с особым интересом.

Мастер-класс пройдет второго ноября в Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева. В ходе занятий Аваз Абдуллаев и Азер Рзазаде поделятся своими знаниями и опытом с юными азербайджанскими вокалистами.

Отметим, что в этом году проект "Поддержка молодежи" (Gənclərə dəstək) отмечает свое 5-летие. Основная задача проекта - выявление и поддержка молодых талантов в стране. Кроме того, целями данного проекта являются: сохранение и развитие традиций мировой и отечественной музыкальной культуры, реализация программ, направленных на решение задач музыкального просветительства, формирование правового сознания среди отечественных музыкантов.

Программы, представляемые в рамках проекта, адресованы самой широкой аудитории с разными предпочтениями и вкусами - ценителям высокого академического стиля, поклонникам мугама, джаза, эстрады, а также хоровой музыки.

Автор идеи проекта - директор Филармонии, народный артист Азербайджана Мурад Адыгезалзаде, координатор - музыковед Айла Керимова-Закария.

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