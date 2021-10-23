В Госфильмофонд Азербайджана переданы киноархивные материалы, связанные с генерал-майором Мустафой Насировым

25 октября 2021 года исполняется 100 лет со дня рождения ветерана Великой Отечественной войны генерал-майора пограничных войск Азербайджана, кавалера ордена "Шохрат" Мустафы Насирова. В связи с этой датой в Госфильмофонд Азербайджана переданы архивные материалы на 35-миллиметровой кинопленке, связанные с жизнью и деятельностью генерал-майора Мустафы Насирова, передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Они были сняты 25 лет назад на киностудии "Яддаш" режиссером, заслуженным деятелем искусств Джамилем Гулиевым. К 100-летию со дня рождения генерал-майора Мустафы Насирова кинодокументы переданы режиссером в Госфильмофонд Азербайджана.

Мустафа Насиров родился 25 октября 1921 года в городе Дербент. Службу в армии начал солдатом под Москвой в январе 1942 года. Прослужив 45 лет, он ушел в отставку в звании генерал-майора.

В декабре 1972 года Насиров был назначен заместителем начальника Краснознаменного Закавказского пограничного округа КГБ СССР. В 1974 году ему было присвоено звание генерал-майора. В те времена Закавказский пограничный округ являлся наиболее важнейшим участком всей пограничной системы СССР.

Насиров был первым и единственным азербайджанцем, выдвинутым на столь ответственный пост в Пограничных войсках КГБ СССР. Он неоднократно избирался депутатом в законодательные органы Азербайджанской Республики. Генерал-майор Насиров стоял у истоков создания Пограничных войск независимого Азербайджана. Удостоен многочисленных правительственных наград.

Скончался 27 мая 2012 года на 91-м году жизни.