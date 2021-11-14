В Баку прошли гастроли музыкантов Санкт-Петербурга

2021 год в мире музыки ознаменован двумя круглыми датами - 100-летие Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли и 25-летие Санкт-Петербургского музыкального лицея. В связи с двумя юбилеями в Баку прошли гастроли ведущих преподавателей и музыкантов Санкт-Петербургского музыкального лицея, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В состав гостей из России вошли директор лицея Виталий Романов, замдиректора по учебно-методической и концертной работе, музыковед Марина Литюшкина, завотделом струнных народных инструментов Александр Кучин, Александр Васильев (скрипка), Светлана Грищенко (домра), Елена Веселова (гусли), Сергей Васильманов (балалайка), Дмитрий Воронин (гитара), Александра Воронина (фортепиано), Александра Мещерякова (фортепиано), Мария Чистякова (фортепиано).

Приятно отметить, что в числе гастролировавших музыкантов были двое наших соотечественников, родившихся и выросших в Баку. Это супружеская чета Дмитрий и Александра Воронины, которые посвятили свое выступление родному городу.

Во время гастролей прошло несколько мероприятий.

В Центральной школе искусств имени Гара Гараева прошли мастер-классы известного исполнителя на скрипке, лауреата международных конкурсов, кандидата искусствоведения, солиста оркестра Мариинского театра Санкт-Петербурга Александра Васильева. Участниками мастер-классов стали учащиеся детских музыкальных школ города Баку №2, 13, 20, 22, 23 и 33.

В Русском доме в Баку (РИКЦ) состоялась лекция-концерт "Русское чудо", которую провели ведущие преподаватели Санкт-Петербургского музыкального лицея. Организаторы мероприятия - Центральная школа искусств имени Гара Гараева при поддержке представительства Россотрудничества в Азербайджане. Мероприятие прошло в рамках проекта "Петербургская международная неделя балалайки" и посвящено 150-летию со времени возрождения инструмента и исполнительской традиции. В ходе беседы гости узнали об истории русских народных музыкальных инструментов, в первую очередь, символа русской национальной культуры - концертной балалайки, познакомились со способами игры на балалайке, домре и гуслях звончатых, а также прослушали мини-концерт. Среди гостей были представители посольства России в Азербайджане, студенты и преподаватели Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, школьники, родители и все желающие соприкоснуться с русской музыкой и искусством.

На сцене Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева и в Большом зале Бакинской музыкальной академии состоялись два больших концерта гостей из России. На открытии вечера проректор БМА, заслуженный педагог, кандидат педагогических наук, профессор Нармина Гулиева выразила благодарность музыкантам за подготовленную интересную программу и уверенность в дальнейшем творческом сотрудничестве между учебными заведениями. Музыканты представили очень интересную и весьма разнообразную программу, которая включила в себя сольные и ансамблевые произведения мировой и русской классики, а также обработки русских народных песен, которые музыканты исполнили и на академических музыкальных инструментах, и на русских народных инструментах - балалайке, домре и гуслях. Выступления артистов были встречены овациями зрителей.