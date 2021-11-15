Пятилетие Gənclərə dəstək отметят в Баку торжественным концертом

На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева 23 ноября состоится торжественный концерт по случаю пятилетия проекта Gənclərə dəstək ("Поддержка молодежи"), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На концерте выступят лауреаты республиканских и международных конкурсов - скрипачи Осман Мустафазаде, Озджан Джаббари, Сура Руфат; пианисты Джамаля Абдинзаде, Зюмрюд Ализаде, Иган Умид Аскерли, Мехин Залыева; исполнитель на кларнете Асим Рзазаде, исполнитель на кяманче Гусейн Нагиев, виолончелисты Вагиф Гурбанов, Джалала Исмаилзаде, вокалисты Али Мурадов, Теймур Казымов, исполнительница на гагуне Севда Джабраилова, исполнитель на таре Надир Гулиев.

Юные музыканты выступят в сопровождении Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева под управлением дирижера Орхана Гашимова.

На вечере прозвучат сочинения известных композиторов, а также произведение, написанное молодым автором Юсифом Аббасовым и Лалой Ахмедовой.

Также зрителей своим выступлением порадует вокальный ансамбль Lumineux Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (художественный руководитель - заслуженный артист Наала Барателия).

Отметим, что в этом году проект "Поддержка молодежи" отмечает свое пятилетие. Его основная задача - выявление и поддержка молодых талантов в стране. Кроме того, целями являются: сохранение и развитие традиций мировой и отечественной музыкальной культуры, реализация программ, направленных на решение задач музыкального просветительства, формирование правового сознания среди отечественных музыкантов.

Программы, представляемые в рамках проекта, адресованы самой широкой аудитории с разными предпочтениями и вкусами - ценителям высокого академического стиля, поклонникам мугама, джаза, эстрады, а также хоровой музыки.

Проект реализуется при поддержке министерства культуры и Союза студенческих молодежных организаций Азербайджана.

Автор идеи проекта - директор филармонии, народный артист Азербайджана Мурад Адыгезалзаде, координатор - музыковед Айла Керимова-Закария.

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