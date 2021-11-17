Новый взгляд на Карабахские ковры: в Ичеришехер представлена эксклюзивная коллекция

В выставочном центре ОАО "Азерхалча" в Ичери шехер представлена презентация коллекции ковров "Новый взгляд на Карабахские ковры", приуроченной к первой годовщине Дня Победы в Отечественной войне, сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие представители культуры и науки, главы дипломатических миссий, творческой молодежи.

На открытии председатель правления ОАО "Азерхалча" Эмин Мамедов отметил, что презентация коллекции именно 17 ноября посвящена 11-й годовщине включения азербайджанского коврового искусства в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Было подчеркнуто, что столь важное событие, как признание этого древнего национального искусства в мировом масштабе, состоялось по инициативе Первого вице-президента Азербайджана, Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой в 2010 году. Подобно тому, как великая победа, которую мы одержали в Отечественной войне, открыла новую страницу в нашей истории, коллекция "Новый взгляд на Карабахские ковры" представляет вниманию любителей ковров новый образ Карабахских ковров.

"Представление карабахских ковров, которые являются нашим национальным и духовным наследием в более современном виде, повышает интерес к этим коврам в сегодняшнем меняющемся и глобализирующемся мире. Пусть современные и красочные Карабахские ковры будут самым ценным украшением современных интерьеров в любой точке мира! Пришло время всему миру увидеть в современном дизайне уникальные жемчужины азербайджанского ковроткачества, которые на протяжении 11 лет внесены в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО", - сказал Эмин Мамедов.

Креативный директор ОАО "Азерхалча" Асмер Абдуллаева отметила, что проект создан на основе идей заслуженного художника Рашада Алекберова при участии творческой группы ОАО "Азерхалча". Ковер "Гасымушагы" Карабахской школы ковроткачества представлен в 4 разных цветах и ​​в дизайне, соответствующем современному вкусу и интерьеру. На создание каждого ковра уходило 4 месяца, а на ткачество - 2 месяца. Площадь каждого ковра составляет 4 кв.м. Причем это эксклюзивная коллекция, всего можно будет заказать 44 ковра, которые олицетворяют знаменательные цифры 44-дневной Победоносной Отечественной войны.

"В классических коврах "Гасымушагы" я вижу элементы борьбы, войны и победы. В своих коврах я использовал ковер "Гасымушаги" как форму. Изменение цвета - это проявление моего настроения, происходящих процессов и моих мыслей о будущем", - сказал Рашад Алекберов.

Отметим, что ковры "Гасымушагы" представляют собой ворсовые ковры, принадлежащие Джебраильской группе Карабахской школы ковроткачества, и названием связано с одноименным селом Гасымушагы, которое расположено в административно-территориальной единице Гаджисамлинского района (ныне Лачинский район) Зангезурского региона.

Гости с интересом осмотрели представленные экспозиции, выразив восхищение новым оригинальным проектом ОАО "Азерхалча".