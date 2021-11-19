Проект из Азербайджана вызвал большой интерес на Дубайской неделе дизайна

Проект азербайджанского дизайнера Ланы Соколовой под названием Cyanosoba (cyan+solar+bench) был представлен на Dubai Design Week в ОАЭ. Об этом сообщила Trend сама автор, передает Day.Az.

Dubai Design Week - крупнейший ежегодный фестиваль искусства и дизайна, посвященный неординарным идеям в областях архитектуры, а также дизайна продукции, мебели и интерьеров. Программа фестиваля включает в себя выставки, инсталляции, лекции и семинары.

Проект, представленный Ланой Соколовой - это урбанистическая инсталляция скамеек, сочетающая решение для освещения на солнечной энергии, и затрагивающая вопрос загрязнения воздуха в городах. Проект нацелен на внедрение устойчивых инновационных решений в городах посредством дизайнерских решений.

Дизайнер переосмысливает функцию цианометра - прибора, изобретенного швейцарским ученым Орасом Бенедиктом де Соссюром (XVII век). Прибор обладает одномерной шкалой, позволяющей измерять цвета в пределах последовательности от белого через бело-голубой до насыщенного синего. Первоначально цианометр использовался учеными, а в дальнейшем и художниками для измерения цвета ясного дневного неба. В своей инсталляции Лана Соколова имплементирует данный прибор на зеркальную посадочную поверхность, таким образом приглашая пользователя увидеть небо, не смотря на само небо, и по цвету определить, насколько чист воздух в наших городах.

Cyanosoba - это эстетика городских пространств, переосмысление вопроса, связанного с природными источниками энергии, решение проблем устойчивого развития путем переосмысления науки, искусства и дизайна. Для нахождения нового способа общения с объектами инсталляция ставит под сомнение то, как мы считываем объекты и как переписываем сценарий взаимодействия. Они не только для функционирования, но также могут быть прочитаны как скульптурные компоненты, придавая урбанистическому пространству дополнительную красоту.