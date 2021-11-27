Впервые в Азербайджане для киномеханика провели юбилей
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Старейший сотрудник CinemaPlus Геннадий Гасымов отмечен руководством кинотеатра за хорошую работу почетным дипломом, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Геннадий Гасымов является киномехаником с 55-ти летним стажем работы. Его карьерный рост начался со дня открытия легендарного кинотеатра "Азербайджан" с 1966 года до 2012 года. С 2012 года по 2016 год - кинотеатр 28 Cinema. С 2016 по сегодняшний день - кинотеатр CinemaPlus. Не каждому удается проработать на одной и той же должности так много времени.

Геннадий Гасымов - настоящий специалист и профессионал своего дела, и этот факт очень ценится коллективом и начальством. Коллеги уважают киномеханика не только за его работу, но и за личностные качества: доброту, ответственность, искренность и порядочность.

Отметим достойную инициативу CinemaPlus. Как правило, в киноиндустрии всегда отмечаются режиссеры, актеры, операторы, сценаристы и другие творческие личности, а о киномеханиках забывают, благодаря им мы можем наслаждаться просмотром фильма в кинотеатре. Киномеханик один может обслуживать одновременно несколько кинозалов. Стремительное развитие кинопроката оставило в далеком прошлом километры пленок и массивные бобины. Сегодня для того, чтобы включить в кинотеатре фильм, нужно всего лишь нажать пару кнопок. С заменой ленточных проекторов цифровыми профессия киномеханика утратила свою востребованность.

Однако она не исчезла полностью, а видоизменилась, адаптировавшись к новым технологиям. Сегодня киномеханик - это специалист, который демонстрирует фильмы в кинотеатре. Практически всю работу по воспроизведению ленты за него выполняет цифровой проектор. Поэтому труд представителя этой профессии сегодня существенно облегчен. Однако следить за исправностью и бесперебойным функционированием аппаратуры ему все же приходится. Конечно, цифровые проекторы существенно упростили работу киномеханика. Главное - сделать правильные настройки. Тогда система будет работать в автоматическом режиме. Правда, просто нажать кнопку и уйти пить чай не получится. Ведь даже идеально отлаженная техника иногда может дать сбой. Специалист должен внимательно следить за качеством изображения и звука. И еще, приятный бонус - все премьеры кинематографа он видит первым.