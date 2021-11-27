Фотографии, снятые на освобождённых землях Азербайджана - выставка в Париже

В Центре культуры посольства Азербайджана во Франции состоялось открытие выставки фотожурналиста Майи Багировой под названием Le jardin noir (Чёрный сад), организованной Госкомитетом Азербайджана по работе с диаспорой, посольством Азербайджана во Франции и Association Dialogue France-Azerbaïdjan (Ассоциация диалога Франция - Азербайджан, ADFA), сообщили Trend Life в пресс-службе ADFA, передает Day.Az.

Проживающая во Франции наша соотечественница Майя Багирова представила на выставке 15 черно-белых фотографий, которые были сняты в освобождённых после почти 30-летней армянской оккупации разрушенных городах Агдам, Физули, Джабраил и Зангилан, ярко свидетельствующих о вандализме агрессоров. Мероприятие было приурочено к первой годовщине славной Победы в 44-дневной Отечественной войне Азербайджана. Среди гостей выставки были представители дипломатических миссий, парижской интеллигенции, деятели культуры и науки.

Напомним, что летом этого года Майя Багирова выпустила на четырех языках (азербайджанском, русском, английском и французском) книгу "Карабах", в которую вошли фотографии, снятые ею во время поездки на освобожденные от армянской оккупации земли Азербайджана. Каждая фотография в черно-белом формате сопровождается соответствующей надписью автора. Фотографии были сделаны в Агдаме, Физули, около моста Худаферин, в Джабраильском и Зангиланском районах..

Майя Багирова родилась в Баку. Выпускница Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, скрипач. В Париж переехала в 2016 году, выпускница одной из ведущих фотошкол Европы - Spéos. Участница международных проектов, выставок, лауреат международных конкурсов, ее работы публиковались в престижных изданиях Европы. Член Союза фотографов Азербайджана.