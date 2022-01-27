Азербайджан представлен на Международной книжной выставке в Египте

Азербайджан представлен на 53-й Международной книжной выставке в Каире (Египет), сообщили Trend в пресс-службе министерства культуры Азербайджана, передает Day.Az.

В мероприятии принимают участие заведующий отделом книжной индустрии министерства культуры Акиф Марифли, советник отдела Камран Мусаев, а также представители посольства Азербайджана в Египте Ниджат Нематов и Рамиз Велиев.

На выставке представлены книги, рассказывающие о культуре, истории, географии и литературе Азербайджана.

В рамках визита в Каир представители министерства культуры Акиф Марифли и Камран Мусаев посетили Общество дружбы Египет-Азербайджан и встретились с его председателем Сеймуром Насировым.