В Центре мугама прошло мероприятие "Краски Харыбюльбюля"

9 февраля в Международном центре мугама состоялось мероприятие "Краски Харыбюльбюля".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, мероприятие было проведено по инициативе Детской школы музыки и искусств Каспий, Общественного объединения "Современные азербайджанские психологи" и волонтеров "Бутоны Харыбюльбюля".

На мероприятии, проведенном при особой поддержке Министерства культуры, были представлены образцы искусства эбру, изготовленные детьми шехидов. После осмотра выставки орнаментов Карабаха, изготовленными двенадцатью детьми шехидов за два месяца, была представлена концертная программа учащихся Детской школы музыки и искусств Каспий.

В концертной программе прозвучали произведения азербайджанских и зарубежных композиторов.