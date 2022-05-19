В Союзе композиторов состоялась встреча с Дмитрием Ситковецким

В Союзе композиторов Азербайджана состоялась творческая встреча с выдающимся музыкантом современности, американским скрипачом и дирижёром Дмитрием Ситковецким, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Всемирно известного гостя в Концертном зале имени Узеира Гаджибейли приветствовала председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка, член-корреспондент НАНА, профессор Франгиз Ализаде. В этой встрече также принимали участие секретари творческой организации, заслуженные деятели искусств Земфира Кафарова и Джалал Аббасов, а также группа молодых композиторов, музыковедов, исполнителей.

Дмитрий Ситковецкий поблагодарил Франгиз Ализаде за теплые слова и приглашение посетить Союз композиторов, а также организацию встречи.

В рамках встречи прозвучало известное произведение Франгиз Ализаде "Импульс" для скрипки и фортепиано, исполнителями которого были многие прославленные скрипачи мира, в том числе обладательница международной музыкальной премии Grammy Хилари Хан. Произведение под овации гостей было представлено в исполнении лауреатов международных конкурсов Умиды Аббасовой и Саиды Тагизаде.

История одной любви

На встрече Дмитрий Ситковецкий с особым трепетом говорил о своей маме - легендарной пианистке Белле Давидович, ее молодости, связанной с Баку, ее жизни в Америке, где она постоянно с большой теплотой вспоминает город своей молодости. Ныне ей 94 года и она живет в Нью-Йорке.

"Мама была в Баку в последний раз в 2001 году. Уже тогда никого не осталось. Мы тогда не смогли найти могилу маминого отца - моего дедушки Михаила Наумовича Давидовича. Он был замечательным хирургом, заслуженным врачом Азербайджанской ССР. Когда дедушка скончался, весь город его провожал. Ему даже не было 60 лет. Но все же мне удалось найти его могилу. Это имело большое значение для меня и моей семьи - мамы и тети... Я родился в Баку, но вырос в Москве среди легендарных композиторов. Приезжал в Азербайджан к бабушке и дедушке. До сих пор помню наши прогулки по Бакинскому бульвару, Театр оперы и балета, рядом с которым они жили. Воспоминаний очень много. Самое главное для меня - я вновь почувствовал тепло бакинцев, которое помню еще с детства. Интересно, что после того, как выступил в центре YARAT с лекцией на тему "Великая пианистка XX века - Белла Давидович", мама как-будто почувствовала, что на родине вспоминают о ней. Мне позвонила ее помощница и сказала, что спустя столько времени она вновь села за рояль и начала играть. Я позвонил ей по видеосвязи, показал город, Каспий. Мама сказала: "Посмотри на Баку моими глазами!". Она очень сильно любит родину", - рассказывает Дмитрий Ситковецкий.

Белла Давидович родилась 16 июля 1928 года в Баку, в семье хирурга, заслуженного врача Азербайджанской ССР Михаила Давидовича и заслуженной артистки Азербайджанской ССР, концертмейстера Азербайджанского государственного театра оперы и балета Люси Ратнер. Дед - заслуженный артист Азербайджанской ССР, концертмейстер Театра оперы и балета Исаак Ратнер.

Из воспоминаний Беллы Давидович: "В Баку мы же жили рядом с Оперным театром, где работали моя мама и мой дед, поэтому я знала, в какой день идут азербайджанские спектакли или оперы. Мама приносила домой оперные клавиры, и, например, оперу "Кёроглу" я прекрасно знала наизусть. Я слышала мугам и азербайджанскую народную музыку, исполнителей. Все это я очень хорошо помню, это было мое - родное, и я выросла на этом! Баку - город моего детства и рождения моего сына. Дмитрий родился в баиловском роддоме им. Крупской. Тогда ведь до момента рождения ребенка не знали - будет ли это мальчик или девочка. Правда, когда я уже была на последнем месяце беременности, мне на улице встретилась пожилая азербайджанка. Она обогнала меня, уверенно бросив мне вслед: "Ханум, у тебя мальчик будет". И ей я почему-то поверила...Помню визиты и встречи с друзьями и учениками. Помню, когда еще ребёнком встречалась с выдающимся композитором Муслимом Магомаевым, дедушкой певца Муслима Магометовича. Высоко ценю искусство Рашида Бейбутова и Муслима Магомаева, которые являлись носителями высокой культуры исполнения".

Она пробыла на концертной эстраде невероятно долгий срок - более семидесяти лет.

Еще в 1937 году, в 9-летнем возрасте дебютировала в родном Баку с Первым концертом Бетховена для фортепиано с оркестром. Выпускница школы для одаренных детей при Азербайджанской государственной консерватории в 19 лет была принята в Московскую консерваторию, а через два года пришел первый успех на международной арене. Она одержала блестящую победу на Международном конкурсе пианистов имени Шопена в Варшаве.

В 1950 году вышла замуж за Юлиана Ситковецкового - известного скрипача, с которым часто выступала дуэтом. В 1954 году родился сын Дмитрий. Однако в 1958 году она потеряла любимого супруга, который скончался в возрасте 33 лет от онкологического заболевания. Эта потеря очень серьёзно сказалась на ее состоянии. Спасением стал единственный 4-летний сын Дмитрий и, конечно же, творчество. Белла очень любила Юлиана, ей было всего 29 лет, красива и элегантна, многие пытались завоевать ее сердце, но она так и не вышла замуж.

"Меня посетил по просьбе королевы Елизаветы посол Бельгии. Королева, кстати, присылала лекарства во время болезни мужа, фрукты в госпиталь, пока он еще был жив, прислала цветы на его похороны. И посол после смерти Юлиана меня спросил: "Чем вам помочь?". Я, естественно, сказала, что мне ничего не надо. Он подошел к роялю, погладил его и говорит: "Вот это вас спасет". И был прав абсолютно. Я не играла полтора месяца. И потом начала заниматься...Я все время была на гастролях, потому что многочисленные поездки помогали мне еще и растить сына. Да, нужны были деньги! А что в те годы в Советском Союзе могла заработать молодая мать-одиночка? Я ведь очень рано осталась одна...Я жила ради сына и ради музыки. И ради мужа. У нас с Юлианом была не просто, а настоящая, большая любовь. Мы вместе играли, вместе путешествовали. Юлиан не дожил до 33-летнего возраста, уходил он мучительно... В 29 лет я осталась вдовой. Больше замуж никогда не выходила. Я нравилась многим мужчинам, и мне нравились некоторые, но в качестве мужа, отца моему сыну я не видела никого. И я хотела, чтобы Дмитрий сохранил свою фамилию - Ситковецкий".

С начала 1950-х годов Белла Давидович активно выступала с концертами в Советском Союзе и за рубежом, много записывалась на пластинки, завоевала славу одной из лучших исполнительниц в СССР, и вскоре стала одной из самых востребованных пианисток мира. Однако в середине 70-х в ее жизни произошли коренные перемены. Её сын Дмитрий в 1977 году, в 23-летнем возрасте, эмигрировал в США, а ей было запрещено выезжать за границу. Однако через год ей так же удалось покинуть СССР.

"Мой сын хотел учиться в Julliard School of Music. Я сопротивлялась довольно долго. Плохо себе представляла, как буду жить в Америке. К тому моменту я уже шестнадцать лет работала в Московской консерватории. Но после отъезда сына ко мне поменялось отношение. Власти полностью закрыли мою зарубежную концертную программу, а затем последовали ограничения для участия в международных конкурсах и моих учеников. Это и поставило точку в моем решении отправиться к сыну. Я вынуждена была подать заявление, забрать маму, сестру и уехать".

Перед отъездом Белла Давидович попрощалась с Союзом, выступив с концертом в родном Баку в Государственной филармонии имени Муслима Магомаева, где Азербайджанским государственным симфоническим оркестром дирижировал Рауф Абдуллаев. А после были стерты записи ее музыкальных произведений, ее имя перестало звучать в советском теле - и радиоэфире. Но за границей ее звезда продолжала сиять. В 1979 году состоялся её первый концерт во всемирно известном Карнеги-холле, за которым последовали многочисленные выступления как соло, так и с ведущими оркестрами США. Также преподавала в Джуллиардской школе в Нью-Йорке, давала многочисленные мастер-классы в США и Европе, входила в жюри престижных международных конкурсов. Интересно, что в начале перестроечного периода Давидович стала одной из первых советских музыкантов, уехавших ранее из Союза, которым было разрешено вновь выступить в СССР. Её сольные концерты, а также камерные выступления с сыном и квартетом имени Бородина пользовались большой популярностью.

1 апреля 2011 года в Гринсборо пианистка вышла на сцену в последний раз. Между этими двумя выступлениями - сотни концертов в крупнейших залах мира, множество переполняющих память впечатлений. Пианистка и музыкальный педагог, одна из лучших в мире интерпретаторов музыки Шопена, а мировые СМИ нарекли ее "Поэтом фортепиано".

Творческие связи с Баку

Дмитрий Ситковецкий сегодня является одним из самых известных скрипачей-виртуозов мира. Получив музыкальное образование в Центральной музыкальной школе Москвы, Московской консерватории и Джуллиардской школе музыки в Нью-Йорке, свою концертную деятельность он начал в конце 70-х годов. С течением лет география его гастролей охватила все страны и континенты, где он выступал не только с сольными программами, но и как дирижер, интерпретатор произведений мировой классики и современных композиторов.

Будучи также организатором и художественным руководителем музыкальных фестивалей в Финляндии, Швеции, Америке и др. странах, Дмитрий Ситковецкий рассказал об интересных моментах своей творческой деятельности, встречах с прославленными музыкантами, о своем опыте составления концепций интересных концертных программ и музыкальных проектов.

Являясь представителем славной музыкальной династии, которая стояла у истоков музыкального образования в Азербайджане, Дмитрий Ситковецкий неизменно сохраняет творческие связи с Баку. Здесь у него много друзей-музыкантов, он - постоянный участник музыкальных фестивалей, в рамках которых встречается с молодыми исполнителями, проводит мастер-классы, внося свой вклад в укрепление дружбы между народами и странами.

В нынешний визит - с 15 по 20 мая, в рамках организованного министерством культуры Азербайджана цикла "Встречи с Дмитрием Ситковецким", на разных концертных площадках Баку проходят мероприятия с участием этого выдающегося музыканта. Среди них мастер-классы для студентов Бакинской музыкальной академии (БМА) имени Узеира Гаджибейли, лекции в Центре современного искусства YARAT на темы "Великая пианистка XX века - Белла Давидович" и "Золотой век скрипичного искусства: Фриц Крейслер, Яша Хейфец, Иегуди Менухин" в Азербайджанском государственном музее музыкальной культуры. Кульминацией станет камерный концерт в Государственной академической филармонии, на котором прославленный музыкант выступит в качестве солиста и дирижера.