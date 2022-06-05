Музыкальный вояж "Gənclərə dəstək" в Грузию

В Тбилиси состоялся концерт участников проекта Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева "Gənclərə dəstək" (Поддержка молодежи), сообщили Day.Az в Филармонии.

Концертная программа под названием "Харыбюльбюль" организована в рамках "Года города Шуша" в Азербайджане. Музыкальный вечер прошел в зале Национальной парламентской библиотеки Грузии при организации Музея азербайджанской культуры имени Мирзы Фатали Ахундова в Тбилиси.

Перед началом концертной программы координатор "Gənclərə dəstək", музыковед Айла Керимова-Закария рассказала о целях и задачах проекта, реализованных в его рамках мероприятиях. Было отмечено, что программы проекта, которые традиционно проходят несколько раз в месяц, охватывают сферы классического искусства, хоровой музыки, мугама, джаза и эстрады.

На вечере выступила победительница IV телевизионного конкурса "Мугам" Зюмрюд Мамедова, которая представила произведения Узеира Гаджибейли, Фикрета Амирова, Сулеймана Алескерова, Джахангира Джахангирова и других видных композиторов. Выступление прошло в сопровождении заслуженной артистки Азербайджана Наргиз Алиевой (фортепиано), Сафара Самедова (тар) и Эльмара Алекберли (кяманча). Выступление завершилось исполнением азербайджанского мугама "Карабах шикестеси".

Публика с большим тепло приняла концертную программу, сопровождая каждый концертный номер бурными аплодисментами. В заключении концерта участникам были вручены благодарственные письма от организаторов.

Напомним, что автор идеи проекта "Gənclərə dəstək" - директор филармонии, народный артист Азербайджана Мурад Адыгезалзаде, координатор - музыковед Айла Керимова-Закария. Проект реализуется при поддержке министерства культуры Азербайджана.

Главная цель проекта - выявление и поддержка молодых талантов в стране, сохранение и развитие традиций мировой и отечественной музыкальной культуры, реализация программ, направленных на решение задач музыкального просветительства, формирование правового сознания среди отечественных музыкантов.