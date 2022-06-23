Успешный показ балета "Тысяча и одна ночь" Фикрета Амирова в Гяндже

20 июня на сцене Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова впервые состоялся показ балета "Тысяча и одна ночь", приуроченного 100-летию со дня рождения композитора.

Шедевр национального балетного искусства "Тысяча и одна ночь" Фикрета Амирова более 40 лет с огромным успехом идет на разных сценах мира, пользуется большой популярностью и с особой теплотой воспринимается зрителями. В разные годы балетная труппа Азербайджанского театра оперы и балета с большим успехом показывала спектакль "Тысяча и одна ночь" в Германии, России, Турции, Ираке, Иордании и других странах.

Показ балета в Гяндже был осуществлен в рамках мероприятий, организованных Министерством культуры Азербайджанской Республики в связи со 100-летием со дня рождения великого композитора, уроженца города Гянджи, народного артиста СССР Фикрета Амирова при поддержке Регионального управления культуры и Исполнительной власти города Гянджа.

Главные партии в спектакле исполнили заслуженные артисты Азербайджана Анар Микаилов (партия Шахрияра), Нигяр Ибрагимова (партия Шахерезады) и Джамиля Керимова (партия Нуриды). Также в спектакле приняли участие ведущие солисты балетной труппы - Сеймур Гадиев (партия любимого раба Нуриды), Аян Эйвазова (партия принцессы Будур), Тимур Одушев (партия Аладдина), Ислам Мамедов (партия Атамана разбойника), Динара Ширинова (партия Девушки), Лиана Мирабдуллаева (партия Марджаны), Интигам Мамедов (партия Птицы Рух) и др.

Спектакль прошел при полном аншлаге, зал Гянджинской филармонии вместимостью 830 человек был полностью заполнен. Чарующая музыка Фикрета Амирова, вдохновенное выступление артистов балета, красочные декорации и яркие сценические костюмы произвели сильное впечатление на зрителей спектакля.

В этот день на спектакле присутствовали глава Исполнительной власти города Гянджи Ниязи Байрамов, заведующий Региональным отделом культуры Гянджи Васиф Джаннетов, депутат Милли Меджлиса от г.Гянджи Мушфиг Джафаров, консул Турецкой Республики в Гяндже Зеки Озтюрк, заведующий музыкальным сектором отдела искусств Министерства культуры республики Вугар Гумбатов, а также видные представители общественности города.

Показ спектакля сопровождался бурными аплодисментами и возгласами "браво!". В конце спектакля представители руководства Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета выразили глубокую благодарность за прекрасную организацию гастролей балетной труппы в городе Гянджа руководству Исполнительной власти города Гянджи, Региональному управлению культуры города и дирекции Гянджинской государственной филармонии.

Н. Гасымова