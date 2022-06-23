Победа азербайджанской культуры за рубежом: Итоги первого конкурса «Звуки Страны Огней» в Вене

Автор: Фарах Таирова (Вена)

Блестящий проект по популяризации азербайджанской музыкальной культуры Азербайджанского Академического Союза в столице Австрии, в Вене, а именно первый международный фортепианный конкурс "Звуки страны огней" успешно завершился. После онлайн-этапа, заключительный тур конкурса и галаконцерт победителей состоялся в центре Вены, в Азербайджанском культурном центре, в конце мая этого года.

Деятельность созданного в Вене в 2002 году Азербайджанского Академического Союза - организатора этого замечательного конкурса, посвященного Азербайджанской музыкальной культуре - направлена на развитие культурных и научных связей между Австрией и Азербайджаном.

В торжественной обстановке было оглашено решение компетентного жюри под руководством ректора Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, всемирно известного пианиста, педагога, профессора Фархада Бадалбейли. На церемонии открытия гала-концерта выступили с приветственной речью директор азербайджанского культурного центра в Вене - Лейла Гасымова и руководитель Азербайджанского Академического Союза - Кямал Акперов, подчеркнувшие значимость проведения этого мероприятия и пожелали успехов его финалистам. Председатель жюри Фархад Бадалбайли поздравил участников конкурса и вручил им заслуженные награды и памятные призы.

Дипломом Лауреата I степени была награждена одаренная пианистка из Южной Кореи, 25-и летняя студентка Моцарттеума в Зальцбурге, поразившая своей виртуозной игрой всех членов жюри, Хайли Канг (Hyelee Kang).

Лауреатом II степени стала молодая австрийская пианистка русского происхождения Анна Леерер (Anna Leyerer).

Дипломом Лауреата III степени был награжден талантливый пианист из Греции - Григориос Ионноу (Grigorios Ioannou) - выпускник Королевской Академии музыки в Лондоне, студент фортепианного отдела Университета имени Антона Брукнера в австрийском городе Линц.

Особыми призами за лучшее исполнение произведений азербайджанских композиторов были отмечены Александр Мария Вагнер (Alexander Maria Wagner) из Германии, блистательно исполнивший весь "Альбом Джамили" Тофика Кулиева и Григориос Ионноу из Греции, очень эмоционально исполнивший романс "Сенсиз" великого Узеира Гаджибейли в фортепианном переложении.

Особенно запомнился галаконцерт и торжественная церемония награждения победителей конкурса, где сюрпризом стал чудесный подарок от члена жюри - известной азербайджанской пианистки Рены Рзаевой, проживающей в Австрии. Она выделила особым подарком одного из понравившихся ей финалистов - греческого пианиста Григориоса Ионноу, подарив ему свои диски и главное - свою работу - картину "Хары-бюльбюль", рассказав всем гостям об истории этого оригинального цветка и о ее родине - Шуше - культурной столице Азербайджана!

Конкурс предоставил возможность молодым талантливым музыкантам из разных уголков мира продемонстрировать свои пианистические способности, и самое главное - исполнить специально включенные в программу конкурса произведения разных азербайджанских композиторов, что и является главной целью этого проекта и как нельзя лучше способствует популяризации азербайджанской музыки за рубежом.

Посольство Азербайджанской Республики в Австрии, Азербайджанский Культурный Центр в Вене, Государственный Комитет по работе с диаспорой Азербайджанской Республики, Министерство Культуры Азербайджанской Республики, венская культурная организация "Culture Meeting Point", компания "ES-TRAVEL" оказали организационную поддержку проекту в качестве партнеров.

Руководство Азербайджанского Академического Союза в Вене - члены правления организации - Тофик Муршудли (автор идеи этого проекта), Кямал Акперов, Орхан Исмайлов, Сахиля Рзазаде, Раван Гусейнов, а также азербайджанские музыканты, проживающие в Австрии - Абузар Манафзаде, Фарах Таирова, Кямаля Ахмедова, Жаля Расулова, Ария Торканбури приложили немало усилий для разработки конкурса, соответствующего международным стандартам.

Особо отметим, что в составе жюри - такие известные влиятельные музыканты, как народный артист СССР Фархад Бадалбейли (почетный председатель жюри), заслуженные артисты Азербайджана - Ислам Манафов и Рена Рзаева, народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов, известный пианист, профессор Миланской и консерватории, уроженец Баку - Олег Маршев, пианист, профессор Венской консерватории имени Риxарда Вагнера - Штефан Мёллер, американский композитор, дирижер, пианист и режиссёр Майкл Шнак (который наряду с Ф.Бадалбайли был режиссёром-постановщиком оперетты Узеира Гаджибейли "Аршин мал алан", успешно поставленной впервые в Вене в 2006 году на немецком языке) и другие музыканты, деятели азербайджанской музыкальной культуры, проживающие в Австрии - Абузар Манафзаде, Фарах Таирова, Камаля Ахмедова, Жаля Расулова, Ариа Торканбури...

У международного фортепианного конкурса "Звуки страны огней" - самые благородные перспективы! Так для победителей конкурса (помимо полученных денежных призов и подарков-сувениров, отражающих богатые культурные традиции Азербайджана) планируется также в ближайшем времени при поддержке Министерства Культуры Азербайджана и Бакинской музыкальной академии их совместный концерт с местными оркестрами в Азербайджане.

Отрадно отметить, что результат конкурса превзошел все ожидания. Несмотря на то, что конкурс проводился впервые, более 40 конкурсантов из разных стран мира приняли участие в первом туре (что является в мировой практике проведения именно I международного музыкального конкурса большой редкостью!)...

Благодаря прекрасной организованности, содержательности, массовости, профессионализму работы компетентного жюри и другими составляющими, прошедший конкурс имел большой общественный резонанс! По мнению членов жюри, "уровень подготовки был достаточно высоким, что не может нас не радовать", так как конкурс был специфичным из за исполнения именно произведений азербайджанских композиторов, которые были еще не знакомы молодым пианистам из разных стран мира", отметил в частности председатель жюри Фархад Бадалбайли.

В заключении особо хочется отметить высказывания о конкурсе известных австрийских пианистов, членов жюри, в частности профессора Венской Консерватории имени Рихарда Вагнера - Штефана Мёллера: "Это был прекрасный конкурс, полный музыкального огня и тeмперамента!" ("Es war ein schöner Wettbewerb, voll musikalischem Feuer und Temperament!!!).

В целом, первый международный конкурс "Звуки страны огней", с его высоким уровнем организации и блестящей пропаганды национального наследия фортепианного композиторского творчества и высокой профессиональной подготовленности конкурсантов, вполне можно назвать большой победой азербайджанской музыкальной культуры за рубежом!

В следующем году планируется наряду с фортепианным, провести также международный конкурс вокалистов и исполнителей на струнных инструментах.