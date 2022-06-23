Netflix представил новый проект, связанный с Азербайджаном

Заведующий отделом аудиовизуальных и интерактивных медиа министерства культуры Азербайджана Руфат Гасанов назвал фильм, съемки которого прошли в столице Азербайджана в результате сотрудничества с платформой Netflix, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Если помните, мы говорили, что в 2021 году в результате сотрудничества с платформой Netflix часть съемок блокбастера американского производства прошла в Баку. Сегодня мы можем, наконец, объявить название данного проекта - это фильм "Серый человек" (The Gray Man), снятый братьями Руссо. Главные роли в фильме исполнили Райан Гослинг и Крис Эванс", - сказал Руфат Гасанов.

По его словам, в одном из эпизодов фильма зрители могут увидеть Flame Towers в Баку, а в другой сцене, снятой рядом с памятником на Виткове (Прага, Чехия) - флаги Азербайджана.

Руфат Гасанов добавил, что один из персонажей фильма - азербайджанец, однако не стал раскрывать подробности.