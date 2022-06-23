В Баку состоялась премьера необычного спектакля

На сцене Азербайджанского государственного академического музыкального театра в Баку состоялась потрясающая премьера спектакля "Lara Martin's Jazz Club", поставленного по мотивам пьесы Александра Островского "Бесприданница", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Постановка в формате 4D отличается своеобразным стилем и интересным сценическим оформлением.

Главную роль исполнила заслуженная артистка Азербайджана Наргиз Керимова, по словам которой в истории театра эта постановка является абсолютным новшеством.

"Участвовать в данной постановке для меня как для актрисы - большое счастье. Возможно, вначале зрители, пришедшие на премьеру, ожидали увидеть на героях костюмы эпохи XIX века, кто-то, может, думал, что услышит знаменитый романс из фильма Эльдара Рязанова "Жестокий романс". Но наш спектакль - это совершенно другая интерпретация. Действие происходит в современное время, а затронуты в нем вечные темы - любовь, предательство, измена, а также, если говорить о моей героине, умение не предать свои чувства, свои принципы", - отметила заслуженная артистка Азербайджана.

Наргиз Керимова рассказала, что сюжет разворачивается в джаз-клубе, и действие не привязано к какому-то определенному городу.

"В спектакле звучит джазовая музыка в живом исполнении. Композиции на английской языке являются как бы продолжением сюжетной линии спектакля. В них отражены все душевные перипетии, переживания героини", - добавила актриса, которая сама подбирала эти джазовые композиции.

Говоря о новшестве на театральной сцене, она подчеркнула, что сценография спектакля такая, что зрители сразу ощущают атмосферу джаз-клуба.

Отметим, что режиссером спектакля, поставленного в русском отделении театра, является Ирада Гезалова, автор идеи и художественный руководитель - заслуженный деятель искусств, доктор философии по искусствоведению, директор театра Алигисмет Лалаев, дирижер - заслуженный деятель искусств Фахраддин Атаев, над музыкальным оформлением работали заслуженная артистка Наргиз Керимова и Нармина Исмаилова, художник-постановщик - Вюсал Рагим, балетмейстер - заслуженный артист Эмин Алиев, ассистент режиссера - Тамилла Асланова.

В постановке заняты заслуженные артисты Наргиз Керимова, Фарид Алиев, Нахида Оруджева, актеры Алимамед Новрузов, Рауф Бабаев, Эмиль Гейдаров, а также пианистка Нармина Исмаилова и DJ Maqa (Магомед Мамедов).

В спектакле вниманию зрителей были представлены образцы популярных джазовых композиций в живом исполнении актеров, а также современные танцы с участием артистов балета театра.

Спектакль стал настоящим подарком для поклонников театрального искусства и джаза, они с большим воодушевлением встречали музыкальные номера, в заключение показа наградив актеров бурными аплодисментами.