Азербайджанский актер вызвал овации зрителей на фестивале в Беларуси

Заслуженный артист Азербайджана, ведущий актер Государственного академического музыкального театра Шовги Гусейнов был встречен овациями зрителей гала-концерта "Творчество объединяет друзей" в рамках XVI Международного фестиваля народного творчества "Венок дружбы", который прошел в "Ледовом дворце" Бобруйска (Беларусь), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Выступление Шовги Гусейнова, исполнившего композицию Мешади Ибада из оперетты великого Узеира Гаджибейли "Не так, так эта", сопровождалось демонстрацией видеокадров достопримечательностей Азербайджана на большом мониторе "Ледового дворца".

Активист азербайджанской диаспоры в Бобруйске Олег Бабаев высоко оценил выступление артиста: "Где бы мы ни жили, наши сердца всегда бьются в унисон с Азербайджаном. В этот вечер мы с гордостью видели кадры Баку, нашего древнего города Шуша, прекрасные кадры из родного Карабаха. Вспомнил нашу славную Победу в 44-дневной Отечественной войне. Мне как будто подарили весь мир, и я чувствую себя самым счастливым человеком на свете".

В рамках фестиваля Шовги Гусейнов также с большим успехом выступил в моноспектакле Utancaq qız ("Кроткая") по рассказу русского классика Федора Достоевского, поставленном народной артисткой Азербайджана Джаннет Селимовой.

Кроме того, Азербайджанский государственный академический музыкальный театр и Могилевский областной театр драмы и комедии имени В.И.Дунина-Марцинкевича подписали соглашение о сотрудничестве. В церемонии подписания приняли участие директора театров - Алигисмет Лалаев и Вероника Винель.

Отметим, что в преддверии гала-вечера и творческих показов более 1,3 тысячи человек приняли участие в праздничном шествии XVI Международного фестиваля народного творчества "Венок дружбы" в Бобруйске. По центральным улицам города прошли участники фестиваля, среди которых были и представители Азербайджана.