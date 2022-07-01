Концерт камерного оркестра Cadenza в Баку

Молодежь не любит классическую музыку... Это расхожее мнение опровергают музыканты Cadenza Contemporary Orchestra, который с 2016 года активно участвует как в местных, так и международных фестивалях, традиционно проводит музыкально-просветительские мероприятия, на которых исполняются произведения, относящиеся ко всем периодам истории классической музыки.

Целью деятельности коллектива также является сохранение традиций современного музыкального исполнительства в Азербайджане, воспитание интереса молодежи к классической музыке, которая оказывает духовно-нравственное воздействие на человека, что очень важно в период его становления, говорит художественный руководитель коллектива, композитор Туркар Гасымзаде.

В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева (Кирха) прошел очередной концерт камерного оркестра Cadenza (Cadenza Contemporary Orchestra), сообщает Day.Az.

На вечере классической музыки прозвучали произведения мировых авторов - Фикрета Амирова, Антонио Вивальди, Габриэля Форе, Иоганна Баха, Эрнеста Блоха, Рейнгольда Глиэра, Георга Пелециса, Арво Пярта, Джорджа Гершвина. Некоторые произведения были исполнены для бакинской публики впервые, а музыканты Cadenza Contemporary Orchestra предстали перед ней в виде солистов.

Современная молодежная субкультура - особая среда со своими законами, трендами, интересами, музыкой, фильмами и прочим. В современном мире человек живет и развивается, окруженный множеством разнообразных источников сильного воздействия на него как позитивного, так и негативного характера. А классическая музыка имеет огромное влияние на интеллектуальные способности, содействует повышению эмоциональной активности и даже плодотворно влияет на здоровье. Ведь в классической музыке есть все то, что в целом может удовлетворить молодого слушателя - и драйв, и страсть, и боль, и страдание. Впустить в душу классическую музыку - это все равно, что открыть окно и вдохнуть свежий воздух. Музыка для души важна, как свет для картины.

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