В рамках Национального фестиваля гурамы будет презентована книга об этом искусстве

В рамках Национального фестиваля гурамы (лоскутная техника) впервые в Азербайджане будет презентована книга об этом декоративно-прикладном искусстве. Об этом сказала Trend Life директор Музейного центра "Ичеришехер", доктор философии по искусствоведению, заслуженный работник культуры Амина Меликова, передает Day.Az.

"Гурама - один из видов традиционного искусства Азербайджана. Это искусство без каких-либо канонов, искусство свободы, в котором заложена вся душа самой мастерицы. Впервые в Азербайджане с седьмого июля по седьмое августа 2022 года пройдет Национальный фестиваль гурамы", - сказала Меликова.

Фестиваль пройдет в Баку при организации Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", Исполнительной власти столицы, министерств культуры и образования.

По словам Меликовой, в рамках фестиваля состоится ряд мероприятий - научно-практическая конференция, презентация книги, мастер-классы, арт-терапия для детей с синдромом аутизма, выставка, кулинарные и поэтические вечера.

"В 2020 году в Государственном историко-этнографическом заповеднике "Гала" при поддержке Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" и Государственного агентства занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана открылся Центр лоскутного шитья. В этом центре работают жительницы поселка Гала, которые будут привлечены к участию в фестивале", - добавила она.

Гурама - вид декоративно-прикладного искусства, занимающий особое место в художественной культуре Азербайджана, связан с древними историческими корнями и традициями.