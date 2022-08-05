Сегодня исторический день для нас. Впервые после нашей Победы в Шуше проводится финал VIII телевизионного конкурса "Мугам". Осталось несколько минут до нашего выхода в прямой эфир. Это событие вызывает чувство гордости.

Об этом АЗЕРТАДЖ сказал народный артист Азербайджана Мансум Ибрагимов, передает Day.Az.

"Это не просто культурное событие. Шуша всегда была для нас источником гордости, нашей культурной столицей. Сегодня в прямом эфире мы еще раз докажем всему миру, что в Шуше раздаются не звуки выстрелов, а звуки мугама. Мы хотели и добились этого. Не только вернули свои исторические земли, но и проводим здесь мероприятия и конкурсы - один ярче другого. Верю, что и впредь в городе-крепости будут проводиться большие фестивали, конкурсы мугама, будет звучать великая музыка. Сердечно поздравляю весь наш народ, всех ценителей мугама. Сегодня мы объявим из Шуши на весь мир имена молодых победителей", - отметил народный артист.