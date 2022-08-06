Сотрудники Музея ковра приняли участие в фестивале искусств в Латвии

Сотрудники Азербайджанского национального музея ковра (AНМК) приняли участие в 5-м Международном фестивале искусств Divi Juliji ("Два Юлиуса") в городе Гулбене (Латвия), сообщили Day.Az в музее.

Фестиваль организован Музеем истории и искусства Гулбенского края и посвящен памяти двух известных художников, родившихся в этом городе - Юлиуса Страуме (1874-1970) и Юлиуса Мадерниекса (1870-1955).

Мероприятие включало в себя международную научную конференцию, выставки, ярмарку изделий прикладного искусства, а также семинары и мастер-классы по фарфоровому искусству, деревообработке, инновационным методам дизайна, льняной печати, ткачеству гобеленов на вертикальных станках, окрашиванию шерсти, плетению традиционной азербайджанской циновки "четен" и многое другое.

В рамках программы фестиваля руководитель отдела международных связей AНМК Фирахназ Мусаева выступила с презентацией об образовательных и инклюзивных проектах Азербайджанского национального музея ковра. Отметим, что АНМК получил признание за свою работу в области связей с общественностью и сегодня является одним из ведущих музеев Азербайджана.

Главный художник музея, заслуженный художник Азербайджана Тарьер Баширов дополнил программу мастер-классов, продемонстрировав гостям фестиваля плетение традиционной азербайджанской циновки "четен" и обучив этому новичков.