В Баку проходит фестиваль CultRural-2022

Шестого августа в Passage 1901 в Баку Германо-Азербайджанская внешнеторговая палата (AHK Azerbaijan) проводит I Азербайджанский фестиваль CultRural 2022, сообщает Trend Life.

Гости фестиваля могут познакомиться с представителями творческих предприятий Болгарии и Азербайджана, их продукцией в сферах ремесел, дизайна и моды, изобразительного и прикладного искусства.

Как рассказал Trend Life заместитель исполнительного директора Германо-Азербайджанской внешнеторговой палаты, руководитель фестиваля Фабиан Зиттлау, данный проект призван объединить азербайджанские и европейские творческие компании, поддержать предпринимателей.

"Две недели назад делегация Азербайджана посетила Болгарию, где представила ковры, изделия ручной работы и другую продукцию. А сегодня в Азербайджане мы представляем продукцию мастеров из Болгарии ", - сказал Зиттлау.

По мнению сотрудницы единственного в Болгарии этнографического музея под открытым небом Этыр Розицы Бинковой-Бинеевой, фестиваль будет способствовать расширению связей в области культуры, искусства, ремесел между представителями Болгарии и Азербайджана.

"На фестивале мы демонстрируем образцы традиционных ремесел нашего региона. Наш музей расположен в городе Габрово. Музей - это центр ремесленников, поэтому на фестивале мы демонстрируем не только изделия мастеров, работающих в музее, но и работы умельцев, приезжающих к нам со всей Болгарии. Кстати, я сама впервые посетила Баку, но к нам из азербайджанского города Шеки приезжали мастера и представляли свои работы. Габрово и Шеки - города-побратимы. Мне очень нравится Баку, люди здесь очень доброжелательные", - сказала Бинкова-Бинеева.

Помимо изделий болгарских мастеров, на фестивале представлены работы представителей Азербайджана. В их числе - молодая художница Саяла Мамедова, по мнению которой, такие мероприятия, как этот фестиваль, развивают малый бизнес, играют большую роль в его пропаганде.

"Наш бренд - семейный, мы создаем экосумки, заколки, бижутерию, открытки и т.д. Наша цель - развивать искусство через бизнес. Принт на изделиях создан мной и моим супругом, художником Орханом Гараевым. Мы основали наш бренд в декабре 2020 года, часто принимаем участие в подобных фестивалях", - сказала Мамедова.

Отметим, что на официальном открытии фестиваля CultRural 2022 выступили посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко, посол Болгарии в Баку Николай Янков, представитель посольства Германии Хайко Шварц, соучредитель Handicraft Baku Жаля Наджафова и другие.

На открытии было рассказано о целях и задачах проекта, участниках фестиваля и представленной продукции.

Отметим, что изделия и продукция, представленные на фестивале, вызвали большой интерес у посетителей мероприятия.