Прошла встреча с народным артистом Нураддином Мехтиханлы

Во Дворце культуры имени Г.Аббасова Главного управления культуры города Баку в рамках проекта Qonağımız var ("У нас гость") состоялась встреча с народным артистом, актером Азербайджанского государственного академического национального драматического театра Нураддином Мехтиханлы, сообщили Trend в Управлении, передает Day.Az.

В начале мероприятия прозвучал Государственный гимн Азербайджана, минутой молчания была почтена память шехидов.

На мероприятии присутствовали глава Исполнительной власти Сураханского района Баку Азиз Азизов, депутат Милли Меджлиса (парламент) Этибар Алиев, ветераны Карабахской войны и другие гости.

На встрече Нураддин Мехтиханлы ответил на вопросы зрителей, рассказал интересные факты о творческой деятельности, а также прочитал стихотворение Qarabağ Azərbaycandır! ("Карабах - это Азербайджан!") Шахина Мусаева.