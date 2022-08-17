При создании памятника стояла задача обязательно передать богатство внутреннего мира легендарного Муслима Магомаева

17 августа в Бакинском приморском национальном парке состоялось открытие памятника всемирно известному певцу Муслиму Магомаеву.

12 марта 2020 года Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об увековечении памяти выдающегося мастера, всемирно известного оперного и эстрадного певца, народного артиста СССР Муслима Магомаева, внесшего ценный вклад в обогащение сокровищницы музыкальной культуры Азербайджана. Автором памятника, воздвигнутого на основании этого распоряжения, является народный художник, скульптор Омар Эльдаров. Высота бронзового памятника составляет 2 метра. Перед памятником установлено соответствующее информационное табло с надписями на азербайджанском и английском языках.

Как рассказал Trend выдающийся скульптор-монументалист, ректор Азербайджанской государственной академии художеств, лауреат Государственной премии СССР и Азербайджана, народный художник, академик Омар Эльдаров, создание памятника заняло около двух лет, передает Day.Az.

"При создании памятника стояла задача обязательно передать богатство внутреннего мира легендарного исполнителя и композитора, его уникальный и многогранный талант, всю широту его души, чистоту и богатство внутреннего мира, и конечно, увековечить память выдающейся личности", - подчеркнул скульптор.

По его словам, памятник олицетворяет Муслима Магомаева во время исполнения песни "О, море-море" (прим. - "Синяя вечность").

"Муслим Магомаев в каждую песню вкладывал свою душу, свое сердце. Поэтому его песни, его музыка переживут века. Вдохновившись песней Магомаева "Синяя вечность", я создал эскиз, а затем и памятник. При подготовке памятника учитывались пожелания вдовы легендарного мастера - народной артистки СССР Тамары Синявской", - сказал Омар Эльдаров.

Народный художник подчеркнул, что легендарный певец был истинным патриотом, глубоко преданным и безгранично любящим Азербайджан.

"Наряду с многогранным творческим талантом, Муслим Магомаев отличался и прекрасными человеческими качествами, широтой души, необычайной щедростью", - добавил он.

Омар Эльдаров особо подчеркнул, что открытие в Баку памятника Муслиму Магомаеву стало еще одним наглядным свидетельством внимания и заботы государства о творческом наследии Магомаева.

"В течение нескольких последних лет был воздвигнут ряд памятников легендарным личностям. Это в очередной раз наглядно демонстрирует внимание государства к памяти выдающихся деятелей страны", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, станет ли памятник Муслиму Магомаеву местом, где будут собираться поклонники творчества артиста, Омар Эльдаров сказал, что он верит, что памятник станет местом, где, прежде всего, будут собираться молодые люди - как из Азербайджана, так и из других стран.