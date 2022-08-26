Анар Керимов вручил Тамаре Синявской орден "Шараф"
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26 августа министр культуры Азербайджана Анар Керимов вручил народной артистке СССР, выдающейся оперной певице, педагогу Тамаре Синявской орден "Шараф", сообщили Day.Az в пресс-службе министерства.

Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев 5 июля 2018 года подписал распоряжение о награждении Тамары Ильиничны Синявской орденом "Шараф" за многолетнюю плодотворную деятельность в укреплении российско-азербайджанских культурных связей.

Министр культуры пожелал Тамаре Синявской успехов в дальнейшей деятельности и крепкого здоровья.

Вдова легендарного исполнителя и композитора, народного артиста СССР Муслима Магомаева - Тамара Синявская выразила глубокую признательность главе государства за постоянное внимание и высокую оценку ее деятельности.