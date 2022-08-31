На берегу Каспия прошла презентация клипа Эмина Агаларова и JONY

На берегу лучезарного Каспия, потрясающем морском курорте Sea Breeze Resort прошла эксклюзивная презентация клипа народного артиста Азербайджана Эмина Агаларова (EMIN) и JONY (Джахид Гусейнли), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сама презентация прошла в романтической обстановке - под лунным светом для гостей за столом были зажжены свечи, рядом лучиками света озарялся бирюзовый бассейн, было много влюбленных пар...

Съемки видео проходили на Родине обоих артистов, в Азербайджане. Атмосфера наполнена летним вайбом и брызгами Каспия, пляжными танцами до утра и, конечно, лейтмотивом любви. Клип "Лунная ночь" снят на территории курортного поселка Sea Breeze недалеко от Баку. И накануне официальной премьеры артисты символично презентовали новое видео именно здесь. Интересно, что сами исполнители стали авторами музыки и слов, а режиссер клипа - Самир Тахиров.

В интервью EMIN и JONY поделились своими впечатлениями о проекте.

"Недавно в рамках серии концертов Sea Breeze Summer Live состоялся мой сольный концерт в Баку, который оставил самые потрясающие впечатления. Мне было безумно приятно, и я благодарен каждому зрителю и слушателю, когда все были объединены душой и музыкой. Этот вечер подарил самые классные эмоции и я запомню его на всю жизнь! Я хочу еще больше выступать на Родине с концертами, хотелось бы представить программу в Baku Crystal Hall", - начал беседу JONY.

"Лунная ночь" - второй совместный проект EMINа и JONY, в 2020 году они выпустили композицию "Камин".

По словам JONY, EMIN играет большую роль в его творческой жизни.

"EMIN - наша опора и поддержка, лично меня он многому научил, поделился тем опытом, которого я мог бы достичь может быть за десять лет. Поэтому я очень ценю нашу дружбу и очень рад представить наш очередной совместный проект. Я был очень счастлив, когда EMIN назвал меня братом", - сказал JONY.

EMIN отметил, что и сам учится у JONY.

"JONY - удивительно талантливый человек. Он настоящий мастер своего дела и то, что может он, никто не может!" - сказал EMIN.

Кстати, во время концертной программы Sea Breeze Summer Live в июле этого года JONY исполнил песню "Sən şamsan əgər", которая входила в репертуар его дяди Хангусейна Гусейнова. Так, Jony преподнес сюрприз не только своим родственникам, но и всем зрителям, которые впервые услышали из уст певца эту песню. Это исполнение вызвало большой резонанс. Более того, артист перевел слова песни и на русский язык.

"Я пишу песни на азербайджанском и турецком языках, но всему свое время. Писать песни на родном языке - это большая ответственность, все-таки с четырех лет я живу и вырос в России. Я вырос на наших песнях, в моей семье всегда звучали национальные песни, мы устраивали праздники, папа и мама пели на азербайджанском, а дяди исполняли на различных музыкальных инструментах", - сказал он.

А новый проект обязательно станет хитом.

"Огромная радость, что сегодня мы выпускаем уже второй клип, который был снят в Баку, на берегу Каспия. В этой песне мы хотели дать искру счастья для влюбленных и отличного настроения. Надеемся, что все зрители погрузятся в самую настоящую летнюю атмосферу в последний день лета и захотят приехать к нам на Родину", - сказал EMIN.

"Присоединяюсь к словам EMINa и хочу поблагодарить его за идею снять клип в родной стране. Для меня огромная честь находиться здесь и представить нашу новую совместную работу. Также я хотел бы поблагодарить моих поклонников в Баку, которые всегда тепло меня принимают и поддерживают во всем", - добавил JONY.

И слова песни берут за душу...

Я полюбил лишь тебя, душу твою,

Слезы льются любя,

Под лунную ночь для тебя пою,

Счастливей нет меня,

Когда ты рядом, милая,

Я полюбил тебя,

Теперь навеки ты моя.



Никогда не знал любви такой,

Говорят мне, что я сам не свой,

Летней ночью я к тебе босой,

Коснись меня и душу успокой.



Я не понял как, но закружило нас,

Тихо тает свет, бежим от лишних глаз,

Пусть это будет навсегда,

Пусть другие кто куда,

А ты моя, ты моя, ты моя.