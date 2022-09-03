Скончался заслуженный деятель искусств Сяйавуш Мамедзаде

Скончался заслуженный деятель искусств, поэт, издатель, переводчик Сяйавуш Мамедзаде.

Об этом Day.Az сообщили в Союзе писателей Азербайджана.

Сяйавуш Мамедзаде родился 2 октября 1935 года.

В первые годы творчества работал в газете "Молодежь Азербайджана" переводчиком, а затем литературным сотрудником.

Его переводы азербайджанской классической и современной литературы на русский язык, а также русской, болгарской, украинской, польской литературы на азербайджанский язык были опубликованы в периодической печати.

В 2003 году ему было присвоено звание заслуженного деятеля искусств.