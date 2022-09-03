https://news.day.az/culture/1492548.html Скончался заслуженный деятель искусств Сяйавуш Мамедзаде
Скончался заслуженный деятель искусств Сяйавуш Мамедзаде
Скончался заслуженный деятель искусств, поэт, издатель, переводчик Сяйавуш Мамедзаде.
Об этом Day.Az сообщили в Союзе писателей Азербайджана.
Сяйавуш Мамедзаде родился 2 октября 1935 года.
В первые годы творчества работал в газете "Молодежь Азербайджана" переводчиком, а затем литературным сотрудником.
Его переводы азербайджанской классической и современной литературы на русский язык, а также русской, болгарской, украинской, польской литературы на азербайджанский язык были опубликованы в периодической печати.
В 2003 году ему было присвоено звание заслуженного деятеля искусств.
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