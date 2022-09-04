В Париже открылась выставка произведений азербайджанских художников

В парижском арт-городке Village Suisse открылась выставка работ азербайджанских художников под названием "Каникулы мечты", организованная известным художником, лауреатом премии "Toile d'Or" ("Золотой холст") Нигяр Нариманбековой.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на выставке, организованной в галерее "International Art" арт-городка "Village Suisse", были представлены работы учеников Нигяр Нариманбековой, которые в июле и августе этого года участвовали в проходивших в Баку мастер-классах, посвященных созданию композиционно-символического образа нашего народа, героических воинов и нашей Родины, на темы "Победа в 44-дневной Отечественной войне", "Пейзаж родного края", "Портрет азербайджанских женщин" и "Год Низами Гянджеви".

Произведения молодых азербайджанских художников Медины Аббаслы, Медины Гараевой, Марьям Гараевой, Таира Гараева, Али Гашимли, Джавада Гашимли, Фарах Гаджизаде, Афруз Рагимовой были встречены посетителями с большим интересом. Юные дарования кистью на холсте отобразили свои красочные миры и мечты.

Нигяр Нариманбекова сказала, что выставка их работ в Париже - это большой стимул для молодых художников. "Важно представлять произведения таких талантливых детей широкой аудитории и продвигать их на международном уровне. В представленных здесь работах мы видим эмоции наших юных художников. Выставленные работы разные и неповторимые. В каждой работе представлены эмоции и чувства, которые дети превращают в цвета. Красочна и тематика их работ.

Я уверена, что эта выставка станет для наших художников источником мотивации и вдохновит их еще больше", - сказала Н. Нариманбекова. Она сообщила, что работы этих художников будут также выставлены в зале "Карусель" Лувра во второй половине сентября.

Руководитель салона "Business Art Fair", издатель журнала "La Gazette des Arts & Livre d'art" Джордж Леви, говоря о таланте азербайджанских детей, высоко оценил их работы. Азербайджанским художникам были вручены сертификаты.

Выставка "Каникулы мечты", организованная в галерее "İnternational Art", продлится до 12 сентября.