Чему посвящен Международный фестиваль ANIMAFILM?

Международный фестиваль анимации для детей и взрослых ANIMAFILM с каждым годом расширяется и развивается.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал во вторник на пресс-конференции, посвященной фестивалю, председатель Ассоциации анимации Азербайджана, основатель и директор фестиваля ANIMAFILM Рашид Агамалыев.

V Международный фестиваль анимации для детей и взрослых ANIMAFILM пройдет в Киноцентре "Низами" с 7 по 11 сентября 2022 года. Фестиваль в текущем году посвящен теме "Изменение климата", все средства, вырученные от продажи билетов, будут перечислены в Фонд возрождения Карабаха для содействия восстановлению экологического баланса на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

"Каждый год мы стараемся привнести в программу фестиваля новшества. В текущем году у нас большая программа для профессионалов, включающая воркшопы, мастер-классы. Также каждый наш фестиваль посвящен различным социальным темам и вопросам, в этом году, это "Изменение климата", - отметил Агамалыев.

Основатель и директор фестиваля ANIMAFILM добавил, что в этом году в фестивальной программе будут представлено 16 азербайджанских фильмов.

"Мы хотим, чтобы количество работ азербайджанских мультипликаторов, увеличилось. Думаю, фестиваль дает стимул авторам быть активными, больше снимать", - сказал он.

Сотрудник отдела аудиовизуальных и интерактивных медиа министерства культуры Азербайджана Эльшад Алиев подчеркнул, что развитие отечественной анимации одно из приоритетных направлений министерства культуры.

По словам представителя ANIMAFILM Назрин Агамалыевой, на участие в фестивале было подано 230 заявок из 50 разных стран мира. В конкурсную программу отборочная комиссия приняла 76 фильмов из 29 стран. Конкурсанты будут бороться за призовые места в одной местной и шести международных номинациях.

Художник анимации из США Нитья Рамлоган добавила, что отборочная комиссия при выборе фильмов для конкурсной программы учитывала какую технику использовали авторы в работе, и ту тему, послание, которые они закладывали в анимационную ленту.

Заместитель председателя Федерации творческих индустрий Азербайджана Тельман Маликзаде добавил, что проведение фестиваля - прекрасная инициатива, и Федерация всегда рада оказать поддержку данной деятельности.

Отметим, что в этом году фестиваль представит зрителям три основные программы: конкурсную, внеконкурсную и программу для профессионалов. Помимо показов анимационных фильмов, будут организованы воркшопы и мастер-классы с участием местных и зарубежных специалистов.

Все отобранные фильмы будут просмотрены международным и детским жюри, а победителей объявят на церемонии открытия и закрытия фестиваля.

В состав детского жюри вошли 22 местных ребенка, а в состав международного жюри - шесть иностранных специалистов: Джонатан Ласкар (Швейцария), Тилли Уоллес (Великобритания), Маркус Эвре (Великобритания), Нодар Бегиашвили (Грузия), Йорн Леуверинк (Нидерланды), Дэниел Бёрд (Великобритания).