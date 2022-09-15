https://news.day.az/culture/1495571.html Юсиф Эйвазов начал выступать в России
Юсиф Эйвазов начал выступать в России
Оперная певица Анна Нетребко весной лишилась контрактов в Европе, где очень много выступала, но при этом отказалась выступать в России. Но ее супруг, как пишет "7Дней.ру", Юсиф Эйвазов стал выступать в России, передает Day.Az.
13 сентября тенор согласился на выступления в Москве. Он пел на открытии нового сезона в Большом театре. Там показывали "Пиковую даму" Римаса Туминаса. Эйвазов исполнил роль Германа.
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