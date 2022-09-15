Юсиф Эйвазов начал выступать в России

Оперная певица Анна Нетребко весной лишилась контрактов в Европе, где очень много выступала, но при этом отказалась выступать в России. Но ее супруг, как пишет "7Дней.ру", Юсиф Эйвазов стал выступать в России, передает Day.Az.

13 сентября тенор согласился на выступления в Москве. Он пел на открытии нового сезона в Большом театре. Там показывали "Пиковую даму" Римаса Туминаса. Эйвазов исполнил роль Германа.