В Анкаре состоится вечер памяти выдающегося композитора Фикрета Амирова

9 октября в концертном зале CSO Ada в Анкаре в рамках XXIII Дней оперного искусства ТЮРКСОЙ, организованных Министерством культуры и туризма Турции при поддержке Бурсинской мэрии, состоится вечер памяти выдающегося композитора Фикрета Амирова.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, мероприятие посвящено 100-летию со дня рождения видного представителя азербайджанской композиторской школы Фикрета Амирова.

На вечере в исполнении солистов тюркского мира и Государственного симфонического оркестра Чукурова под управлением талантливых дирижеров Мустафы Мехмандарова и Эрая Инала прозвучат произведения азербайджанского композитора.

Напомним, что 2022 год был объявлен Постоянным советом ТЮРКСОЙ Годом выдающегося азербайджанского композитора Фикрета Амирова.

Отметим, что на днях состоялся концерт по случаю открытия XXIII Дней оперного искусства ТЮРКСОЙ, на котором выступили оперные певцы из тюркоязычных стран в сопровождении Регионального государственного симфонического оркестра мэрии Бурсы под управлением азербайджанского дирижера Эйюба Гулиева. На мероприятии прозвучали произведения композиторов тюркоязычных и европейских стран.

В рамках мероприятия в фойе концертного зала Османгази любителям искусства также была представлена фотовыставка о жизни и творчестве всемирно известного азербайджанского композитора Фикрета Амирова.