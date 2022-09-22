https://news.day.az/culture/1497466.html Скончалась известная азербайджанская актриса - ФОТО
Скончалась известная азербайджанская актриса - ФОТО
Скончалась актриса, педагог, член Союза кинематографистов Азербайджана Фаргана Гулиева.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Союзе.
Ф.Гулиева занималась педагогической деятельностью в Азербайджанском государственном университете культуры и искусств, Бакинской академии хореографии. Она преподавала во многих областях искусства театра и кино.
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