Скончалась известная азербайджанская актриса

Скончалась актриса, педагог, член Союза кинематографистов Азербайджана Фаргана Гулиева.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Союзе.

Ф.Гулиева занималась педагогической деятельностью в Азербайджанском государственном университете культуры и искусств, Бакинской академии хореографии. Она преподавала во многих областях искусства театра и кино.