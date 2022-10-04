Народный артист Анвер Садыхов выступит с большим соло-концертом в Баку

На сцене Дворца Гейдара Алиева 23 декабря состоится первый большой соло-концерт народного артиста, видного азербайджанского музыканта, исполнителя на гармони Анвера Садыхова, сообщили Trend Life в пресс-службе Дворца.

На вечере Анвер Садыхов выступит в сопровождении инструментального ансамбля "Qaytağı", художественным руководителем которого он является, а также известных азербайджанских деятелей искусства.

Также Анвер Садыхов вместе с заслуженным артистом Азербайджана, известным пианистом Эмилем Афрасиябом представит вниманию публики новые проекты.

Билеты на концерт можно приобрести в кассах города и онлайн на www.iticket.az.

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