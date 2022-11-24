В Баку отметили 85-летие со дня рождения Эмина Сабитоглу

В Государственном музее музыкальной культуры Азербайджана состоялось мероприятие, посвященное 85-летию со дня рождения видного композитора, народного артиста, лауреата Государственной премии Азербайджана, кавалера ордена "Шохрат" Эмина Сабитоглу (1937-2000 годы), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Эмин Сабитоглу - композитор, обладавший многоцветной творческой палитрой, он подарил азербайджанской музыкальной культуре прекрасные произведения, жемчужины песенного жанра, яркие, гармоничные сочинения для кино и театра и т.д.

Мероприятие было организовано Государственным музеем музыкальной культуры, Госфильмофондом Азербайджана и Азербайджанским государственным университетом культуры и искусств.

Вначале гости вечера ознакомились с фотовыставкой, развернутой Госфильмофондом. Экспозиция отражала различные этапы жизни и творческой деятельности видного композитора. На фотографиях Эмин Сабитоглу запечатлен в процессе работы, с друзьями, коллегами.

Открывая вечер, директор музея, доктор философии по искусствоведению, заслуженный работник культуры Алла Байрамова отметила вклад композитора в музыкальную культуру Азербайджана. Эмин Сабитоглу является автором жемчужин песенного жанра, которые отличает гармония слова и музыки, сказала она.

Музыковед, заслуженный деятель искусств, профессор Зумрюд Дадашзаде в своем выступлении отметила значение творчества Эмина Сабитоглу в развитии азербайджанской музыкальной культуры. Было рассказано о богатом творческом наследии, которое оставил композитор.

Директор Госфильмофонда, заслуженный деятель искусств, кинорежиссер Джамиль Гулиев отметил, что Эмин Сабитоглу, помимо музыки к художественным кинофильмам, создавал музыку и к документальным и мультипликационным фильмам.

Далее был продемонстрирован фрагмент из фильма "Море" народного артиста Азербайджана, кинорежиссера Огтая Миргасымова. Кинолента снята в 1965 году, в ней звучит музыка Эмина Сабитоглу.

После показа Огтай Миргасымов рассказал о совместной творческой деятельности с Эмином Сабитоглу, поделился теплыми воспоминаниями.

Говоря о работе композитора в кино, Джамиль Гулиев особо подчеркнул творческий тандем видного кинорежиссера, народного артиста, лауреата Госпремий СССР и Азербайджана, кавалера ордена "Шохрат" Расима Оджагова и Эмина Сабитоглу.

На мероприятии был показан фрагмент из фильма "Допрос", удостоенного Государственной премии СССР.

Заслуженный деятель искусств, кинооператор Рафиг Гамбаров поделился воспоминаниями о работе композитора в этой кинокартине.

Дочь композитора, ректор Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, профессор, музыковед Джейран Махмудова выразила признательность организаторам и участникам мероприятия за память об Эмине Сабитоглу.

В заключение была представлена музыкальная программа, где прозвучали сочинения композитора, среди которых известные романсы, песни и музыка к кинофильмам. Произведения исполнили известные музыканты и студенты Университета культуры и искусств.