Представители Азербайджана приняли участие в международном фестивале в Туркменистане

Представители Азербайджана приняли участие в международном фестивале "Национальное музыкальное искусство в наследии народов мира", открытие которого состоялось во Дворце "Мукамов" Государственного культурного центра Туркменистана, сообщили Day.Az в министерстве культуры Азербайджана.

В данном мероприятии, организованном по инициативе Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова министерством культуры Туркменистана, приняли участие руководители и представители международных организаций, профильных министерств, певцы, музыканты - исполнители на национальных музыкальных инструментах.

В фестивале участвовали деятели культуры и искусства из Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Татарстана (Российская Федерация), Узбекистана и Ирана.

Нашу страну представил Азербайджанский культурный центр имени Гейдара Алиева в Узбекистане. В мероприятии участвовали азербайджанские исполнители Вахид Алиев, Фатима Искендерова и мастер игры на сазе Ильхам Абдуллаев.

Азербайджанские артисты исполнили ряд народных песен и композиций на сазе. Выступление сопровождалось аплодисментами зрителей.