Радушный прием в Баку актеров из Узбекистана

В Баку с гастролями находится коллектив Каттакурганского городского драматического театра (Узбекистан), сообщили Day.Az в Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре, на сцене которого выступят артисты из Узбекистана.

Руководство и сотрудники академического музыкального театра тепло встретили узбекских коллег. На мероприятии в честь прибытия на гастроли узбекского коллектива члены балетной труппы азербайджанского театра исполнили прекрасные танцевальные номера, гостей пригласили станцевать под узбекские и азербайджанские композиции.

В своих выступлениях на мероприятии директор Азербайджанского государственного академического музыкального театра, заслуженный деятель искусств, доктор философии по искусствоведению Алигисмет Лалаев, гости из Узбекистана, представители Евразийского театрального объединения - театральный деятель Айбек Копадзе и директор Каттакурганского городского драматического театра Батыр Тугалов рассказали о развитии культурных связей между двумя странами и будущих проектах.

Далее гости ознакомились с административным зданием театра, поприсутствовали на репетиции одного из спектаклей.

Отметим, что в рамках гастролей коллектив узбекского театра представит вниманию бакинского зрителя спектакль "Гайнана" ("Свекровь"), поставленный по мотивам произведения Меджида Шамхалова. Зрители смогут посмотреть спектакль 4 и 5 декабря на сцене академического музыкального театра в Баку.

Напомним, что летом текущего года режиссер-постановщик Азербайджанского государственного академического музыкального театра, заслуженный деятель искусств Азербайджана Аскер Аскеров по приглашению Евразийского театрального объединения поставил данный спектакль в Узбекистане для Каттакурганского городского драматического театра.

В спектакле Каттакурганского городского драматического театра, который поставил Аскер Аскеров, образ Джаннет воплотила заслуженная артистка Узбекистана Гюльбахар Мамедова.