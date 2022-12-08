Во Дворце Гейдара Алиева показали спектакль "Корень любви"

Во Дворце Гейдара Алиева состоялся показ спектакля "Корень любви", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Экстравагантная комедия по пьесам Анны Березы "Эсхатологический романс" и "Зелёное озеро. Красная вода" в исполнении замечательного семейного дуэта, актеров МХТ им. Чехова (Россия) - народного артиста России Дмитрия Назарова, широко известного по роли в сериале "Кухня", и его супруги, заслуженной артистки Ольги Васильевой повествует о человеческих чувствах, местами забавных, местами трогательных.

Спектакль рассказывает о том, как трудно иногда понять другого человека. Ведь самое сложное - открыть своё сердце и захотеть его понять. Зрителей ожидало бурное развитие событий с самых первых секунд. Можно ли влюбиться в первого встречного? Это история о пути, который проделает каждый из героев навстречу друг другу. Ведь когда впервые встречаешь человека, невозможно стопроцентно угадать, кем он для тебя станет и оставит ли хоть какой-то след в твоей жизни. Причем, когда главные герои совершенно разные - сантехник и работница музея, он любит пить пиво, а она рассматривать картины мировых классиков. Одно известно точно, противоположности притягиваются.

В заключении артисты были встречены овациями и цветами бакинцев и гостей столицы.

Фото - Вугар Иманов.