В Центре мугама прошел вечер поэзии "Мелодия слова – путешествие в прошлое"

Чудо человеческой души в том, что музыка, картины и стихи могут вызывать у нас радость и боль, счастливые и грустные воспоминания. Стихи, берущие за душу, притягивают любителей поэзии своей душевностью и трогательностью. Они обостряют наши чувства, наполняя душу теплом и надеждой. Наше воображение безгранично, и мы будем двигаться вместе со слогом поэтов, создавая в своем мире различные образы, - побываем и в лесу, и на берегу моря, вкусим цветочный аромат и свежесть грозового воздуха, почувствуем настоящую силу любви и дружбы, предаваясь фонтаном эмоций.

Это захватывающее душу путешествие было представлено в Международном центре мугама на вечере поэзии "Мелодия слова - путешествие в прошлое", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В исполнении чтеца Гусейнаги Асланова прозвучали образцы классической азербайджанской и мировой поэзии, современных литературных жанров - Мухаммеда Физули, Сулеймана Рустама, Салама Гадирзаде, Расула Рзы, Ильгара Фахми, Рамиза Ровшана, Самеда Вургуна. Стихотворения были продекламированы в музыкальном сопровождении молодых музыкантов - Ульвии Казымовой и Нармин Рзаевой (пианино), Исмаила Зульфугарова (тар), Джафара Гасанова (нагара) и Медины Шахгелдиевой (кяманча). Прозвучала музыка Вагифа Мустафазаде, Петра Чайковского, Джахангира Джахангирова, Эмина Сабитоглы, Севды Ибрагимовой, Пики Ахундовой.

Потрясающий вечер, наполненный приятными эмоциями и ностальгией, стал незабываемым событием для меломанов и любителей поэзии.