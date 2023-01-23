Азербайджанские художники создали произведения на одном большом листе бумаги

В Центре искусств "Хатаи" в Баку прошел воркшоп по акварельной живописи, сообщили Day.Az организаторы мероприятия.

В нем приняли участие 17 художников, а также двое детей, проявляющих большой интерес к акварельной живописи.

Художники создали свои работы на свободную тему на одном большом листе бумаги. Затем мероприятие продолжилось обсуждением вопросов, связанных с работой в технике акварели.

Цель воркшопа - обмен творческим опытом и повышение интереса к технике акварели.

В завершение участникам мероприятия были вручены сертификаты.

Отметим, что воркшоп проведен при организации IWS Azerbaijan - представительства Международного общества акварелистов в Азербайджане и галереи акварельных работ "Хатаи" при Центре искусств, при поддержке Союза художников Азербайджана и Азербайджанской государственной картинной галереи.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.