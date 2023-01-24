Состоялась премьера спектакля "İnanıram", посвященного матерям шехидов Карабахской войны

В Азербайджанском государственном театре юного зрителя состоялась премьера моноспектакля "İnanıram" (Верю), посвященного шехидам и матерям героев Карабахской войны, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Автор произведения - писатель-драматург Ульвия Гейдарова, режиссер-постановщик и оформитель сцены - Эльшад Рагимзаде, музыкальное оформление - Айгюль Гулиева, ассистент режиссера - Сона Мустафаева. Образ матери воплощает Земфира Абдулсамедова.

Спектакль повествует о женщине, матери шехида. В молодости, во время археологической экспедиции в горной деревне, она видит на склоне холма одиноко растущее дерево. Сидя в тени этого дерева, она узнает, что скоро станет матерью. Между женщиной и деревом возникает некая духовная связь. Со временем приходится остановить археологические исследования, так как начинается война и враг оккупирует эту территорию. Однако она живет мечтой - когда сын вырастет, обязательно показать ему это место, рассказывая ему об этом дереве. Проходят годы, и выросший сын становится воином, и, освобождая родную землю, становится шехидом именно под этим деревом... Женщина возвращается к этому месту, где под деревом находится могила сына. В ее мысленном диалоге с сыном не только боль потери, но и чувство гордости... Вера матери шехида крепка и непоколебима - Родина едина, дети будут расти в счастье, а другие матери больше не испытают боль потери.

Напомним, что моноспектакль "İnanıram" (Верю) является призером фестивалей "Победитель - Азербайджан", организованного Министерством культуры Азербайджана и Союзом театральных деятелей, и Фестиваля короткометражных спектаклей 4.4, проводимого при поддержке Министерства культуры Азербайджана и Teatro.az ).

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