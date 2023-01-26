В Вене прошел концерт по случаю 75-летия Фархада Бадалбейли

В Азербайджанском культурном центре в Вене состоялся юбилейный концерт по случаю 75-летия всемирно известного пианиста, народного артиста СССР и Азербайджана, ректора Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли профессора Фархада Бадалбейли.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на мероприятии директор Азербайджанского культурного центра Лейла Гасымова рассказала о жизни и творчестве юбиляра.

Было отмечено, что Фархад Бадалбейли является последователем большого творческого рода, тесно связанного с Карабахом. В прошлые века Карабах и в частности город Шуша, являясь колыбелью культуры Южного Кавказа, взрастили выдающихся личностей, оставивших неизгладимый след в истории азербайджанского искусства и музыки. Род Бадалбейли сыграл важную роль в культурной и общественной жизни не только Карабаха, но и всего Азербайджана. Дед Фархада Бадалбейли Бадал бей был выдающимся педагогом и просветителем, дядя - Афрасияб Бадалбейли - композитором и дирижером, а отец - Шамси Бадалбейли - известным режиссером и актером. Выросший в творческой среде Фархад Бадалбейли также тесно связал свою жизнь с музыкой.

Было доведено до сведения, что видный музыкант, который с 1991 года является ректором Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли и параллельно занимается педагогической деятельностью, одна из личностей, занимающих особое место в культурно-общественной жизни Азербайджана. Велика заслуга Фархада Бадалбейли в превращении Габалинского международного музыкального фестиваля в признанное в мировом масштабе культурное событие. Приглашенный в прошлом году в Вену в качестве почетного председателя жюри международного музыкального фестиваля "Звуки Страны огней", Ф.Бадалбейли внес вклад в популяризацию азербайджанской музыки в Европе и выявлению молодых талантов.

Затем были показаны документальные видеоролики, посвященные Фархаду Бадалбейли.

В художественной части мероприятия юбиляр Фархад Бадалбейли совместно с лауреатом международных конкурсов Деннисом Гасановым (скрипка) и Марией Шебзуковой (сопрано) представил классическую концертную программу. На концерте прозвучали произведения Кара Караева, Джовдата Гаджиева, Михаила Глинки, Иоганнеса Брамса и других композиторов. Восторженно были встречены произведения "Аве Мария" и "Дениз" Ф. Бадалбейли, пьеса для фортепиано Тофика Гулиева "Гайтагы".