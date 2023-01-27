В Баку открылась выставка "Gənclik", посвященная Уджалу Хагвердиеву

В Бакинском доме фотографии, расположенном в Ичеришехер, состоялось открытие выставки под названием Gənclik ("Молодость"), посвященной жизни и творчеству азербайджанского художника Уджала Хагвердиева (1960 - 2004 годы), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Экспозиция проводится при организации Управления государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" и Бакинского дома фотографии при поддержке Союза художников Азербайджана.

В беседе с Trend Life сын Уджала Хагвердиева - художник и сокуратор выставки Бутунай Хагвердиев рассказал, что при работе над экспозицией раскрыл для себя личность отца с новой стороны.

"Не могу сказать, что курировать выставку своего отца - легко... Преодолев сомнения, взвесив все "за" и "против", придя к тому что это стоит сделать, я открыл для себя отца с новой стороны. Сейчас я нахожусь в том возрасте, в котором мой отец создавал работы, экспонируемые на этой выставке. Также мне удалось пообщаться с его коллегами и создать небольшой фильм про тот период времени. Мы записали интервью, интересуясь у коллег Уджала Хагвердиева о нем, о том, каково было быть художником в 80-90 годы прошлого века. На мой взгляд, результат получился довольно интересный", - отметил он.

Среди экспонатов выставки рабочий стол Уджала Хагвердиева, и по словам Бутуная Хагвердиева, именно его он получил в подарок на свое 18-летие.

"Возможно, это было сделано для того, чтобы я продолжал то, что начал отец... Думаю, на выставке самое дорогое не стол или другие экспонаты, а то, что мы постарались передать атмосферу, в которой Уджал Хагвердиев становился художником. 80-90 годы - период его становления как художника. Это время, когда распался Советский Союз, закончилась эпоха соцреализма, и наконец, люди, считавшие себя нонконформистами, смогли вдохнуть полной грудью и делать то, что считали нужным. Выставка посвящена не только Уджалу Хагвердиеву, но и всей плеяде художников, творивших в те годы. Мы постарались показать эту атмосферу, и наверное, это самое ценное", - добавил Бутунай Хагвердиев.

В своих выступлениях на официальном открытии выставки председатель Союза художников Азербайджана, народный художник Фархад Халилов, председатель правления Управления государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Шахин Сеидзаде, брат Уджала Хагвердиева - народный художник Гусейн Хагвердиев, вдова Уджала Хагвердиева - заслуженный художник Елена Хагвердиева отметили важное значение экспозиции.

Было подчеркнуто, что прошло немало лет со дня кончины художника, и время позволило увидеть подлинный масштаб его творчества и его значение для азербайджанской культуры.

Отметим, что выставка Gənclik - это своеобразный рассказ о духе переломного периода времен, когда на стыке геополитических сломов творческие люди, в силу своего восприятия окружающего мира в его многообразии проявлений через язык искусства, создавали новую форму общения. Gənclik знакомит зрителя с атмосферой творческой среды Баку конца 80-х и 90-х годов прошлого века, времени больших перемен и сложностей, тем не менее предоставившего людям творчества уникальную возможность вывести искусство в совершенно другую ипостась, когда свобода самоидентификации в искусстве нивелировала навязываемые идеологией границы, а язык азербайджанского культурного кода постепенно завоёвывал своё место в художественном мировом контексте.

В рамках выставки представлено множество фотографий, ранее неизвестных широкой публике. В основу экспозиции также легли графические работы художника, часть из них - портреты семьи, друзей и коллег. Специально для выставки подготовлен короткометражный фильм, собранный из документальной хроники периода. Также экспонируются портреты художников - современников-восьмидесятников и тех, кого Уджал Хагвердиев называл своими учителями. Gənclik - это лица целой эпохи...

Кямал Ахмед, Геннадий Брижатюк, Эльчин Мамедов, Санан Гурбанов, Маргарита Керимова-Соколова и другие - с их именами ассоциируется время, когда происходило становление молодого современного азербайджанского искусства, сегодня они уже стали признанной плеядой классиков, среди которых Уджал Хагвердиев занял особое место.

Выставка проходит по 19 февраля 2023 года.