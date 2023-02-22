Максим Леонидов впервые выступит с сольным концертом в Баку

17 марта впервые в Баку с юбилейным акустическим концертом выступит российский музыкант, певец и композитор Максим Леонидов, сообщает Day.Az.

Сольный концерт музыканта состоится на сцене зала Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли.

Максим Леонидов известен как один из основателей и участник бит-квартета "Секрет", а впоследствии и как сольный исполнитель. Наверняка не найдется человека, который не продолжит строчки из известной песни "Девочка-видение" - "Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она...".

На концерте в Баку Максим Леонидов исполнит как свои новые и лучшие песни, так и произведения бит-квартета "Секрет". Музыкант порадует публику хитами - "Не дай ему уйти", "Девочка-видение", "Привет", "Моя любовь на пятом этаже", "Алиса" и многими другими.

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Билеты можно приобрести в кассах города и онлайн по ссылке https://iticket.az/ru/events/concerts/maksim-leonidov/83547

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