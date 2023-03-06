https://news.day.az/culture/1543866.html В Баку состоится спектакль для детей "Волшебная карусель"
В Баку состоится спектакль для детей "Волшебная карусель"
В канун праздника Новруз, на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку, состоится спектакль для детей "Волшебная карусель", сообщили Day.Az в театре.
Автор сценария постановки - заслуженный работник культуры Азербайджана Владимир Неверов, режиссер - Рауля Турккан.
Юных зрителей ждет спектакль с увлекательным сюжетом и захватывающими приключениями.
Показ спектакля состоится 18, 19, 24, 25 и 26 марта.
Начало в 12.00.
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